Video: पोलिस होण्याचं स्वप्न पण पायात शूज नव्हते.. चपलेवरच पाच किलोमीटर धावला; डीसीपींची कृती पाहून डोळे पाणावतील

Police Bharti 2026: पोलिस होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगलं खरं पण भरतीत धावण्यासाठी साधा शूजही नव्हता.. मग तो तसाच चपलेवर धावला. फक्त धावलाच नाही तर त्याने पाच किलोमीटरचं अंतर यशस्वी पार केलं. गरिबी काय असते आणि त्यावर मात करण्याची जिद्द अशी असावी, याचा प्रत्यय छत्रपती संभाजी नगरमध्ये आला. पोलिस भरतीमधला हा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे..या जिद्दी तरुणाची अवस्था बघून खुद्द विक्रम साळी भावुक झाले होते. त्यांनी त्या उमेदवाराला बोलावून घेतलं आणि परिस्थित समजावून घेतली. घरचं दारिद्र्य एवढं की तो शूजदेखील घेऊ शकत नव्हता. परंतु पोलिस होण्याच्या स्वप्नाने त्याची झोप उडाली होती. त्या उमेदवाराच्या जिद्दीची आणि घरची परिस्थिती ऐकून डीपीसी साळींसह उपस्थितांचे डोळे पाणावले..डीसीपी साळी यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना बाजारात पाठवून त्या उमेदवारासाठी नवेकोरे शूज मागवले. त्यांनी त्यांच्या हाताने त्याला ते शूज दिले. तेव्हा त्या तरुणाच्या डोळ्यातला आनंद लपून राहिला नव्हता. या प्रसंगाचा व्हिडीओ srpfgr14 या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आलेला आहे. पायात नवे शूज घातल्यानंतर तरुणाला अश्रू रोखता आले नव्हते. त्याने डीसीपी माळी यांचे आशीर्वाद घेतले..हा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. गरिबी असली तरी जिद्द काय असते आणि एखादा अधिकारी मोठ्या पदावर असूनही माणूसपण कसं जपतो, हे यातून दिसून आलं. विक्रम साळी हे एसआरपीएफ गट क्रमांक १४ चे कमांडर म्हणून कार्यरत असून पोलिस उपायुक्त आहेत.