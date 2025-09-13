मराठवाडा

Georai Crime : माजी उपसरपंच मृत्यू प्रकरणातील त्या नर्तकीच्या पोलिस कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ

अटकेत असलेल्या नर्तकीला बार्शी न्यायालयात हजर केले असता तिच्या पोलिस कोठडीची मुदत सोमवारपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
govind barge and dancer pooja gaikwad

भास्कर सोळंके
गेवराई - बीडमधील गेवराईच्या लुखामसला येथील माजी उपसरपंच गोविंद जगन्नाथ बर्गे (वय ३४) यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या नर्तकी (वय २१, रा. सासुरे, ता. बार्शी, जि. सोलापूर) हिला बार्शी न्यायालयात हजर केले असता तिच्या पोलिस कोठडीची मुदत सोमवारपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

