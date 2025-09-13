Georai Crime : माजी उपसरपंच मृत्यू प्रकरणातील त्या नर्तकीच्या पोलिस कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ

गेवराई - बीडमधील गेवराईच्या लुखामसला येथील माजी उपसरपंच गोविंद जगन्नाथ बर्गे (वय ३४) यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या नर्तकी (वय २१, रा. सासुरे, ता. बार्शी, जि. सोलापूर) हिला बार्शी न्यायालयात हजर केले असता तिच्या पोलिस कोठडीची मुदत सोमवारपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे..२०२४ मध्ये पारगाव येथील तुळजाभवानी कला केंद्रात गोविंद बर्गे यांची एका नर्तकीसोबत ओळख झाली होती. त्यातून दोघांचे संबंध अधिक दृढ झाले. या काळात नर्तिकेने वारंवार पैशांची मागणी करून बर्गे यांच्याकडून महागडे मोबाईल, बुलेट मोटारसायकल, सोने-नाणी, वैराग येथील प्लॉट, नातेवाईकांच्या नावावर शेतजमीन, तसेच तिच्या मावशीच्या नावावरही प्लॉट खरेदी करून घेतल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..दरम्यान, गेवराई येथील बर्गे यांचा नवीन बंगला आपल्या नावावर करून द्यावा, अन्यथा तुझ्यावर बलात्काराचा खटला दाखल करेन, अशी धमकी पूजाने दिल्याचा गंभीर आरोप आहे. सततच्या तगाद्यामुळे व दबावामुळे मानसिक खचून गेलेल्या गोविंद बर्गे यांनी मंगळवारी ९ सप्टेंबर बार्शी तालुक्यातील सासुरे गावात आपल्या कारमध्ये गोळी झाडून आत्महत्या केली होती..या प्रकरणी लक्ष्मण चव्हाण (वय-३१, रा. नंदापूर, ता. जालना) यांनी वैराग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानंतर पोलिसांनी नर्तिकेला अटक केली. सुरुवातीला तिला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली होती.आज शनिवारी कोठडीची मुदत संपल्याने तिला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, नायाधीश पाटील यांनी तिच्या कोठडीत दोन दिवसांची वाढ केली..या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असून, सोशल मीडियावर पूजाचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. 'सरपंच-उपसरपंचासारख्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी अशा संबंधांत अडकायला नको होते,' अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यानंतर ही घटना आत्महत्या आहे की काही वेगळा गुन्हा, याबाबत स्पष्टता येणार असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. पुढील तपास वैराग पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक विश्वजित जगदाळे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.