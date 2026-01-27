Police Officer Heart Attack : तिरंग्याला सलामी दिल्यानंतर अचानक हर्ट अटॅक, प्रजासत्ताक दिनीच पोलिसाचा मृत्यू, हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडिओ

Republic Day Police Death : प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा तालुक्यातील तलमोड येथील चेकपोस्टवर कर्तव्यावर असताना पोलीस अधिकारी मोहन भीमा जाधव (वय ५५) यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने अचानक निधन झाले. राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिल्यानंतर काही वेळातच ही दुर्दैवी घटना घडली..तलमोड चेकपोस्टवर एक्साईज इन्स्पेक्टर म्हणून कार्यरत असलेले जाधव यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ध्वजारोहण करून तिरंग्याला सलामी दिली. कार्यक्रमानंतर उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबत छायाचित्र काढत असताना त्यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. काही क्षणांतच त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला व ते जमिनीवर कोसळले. तत्काळ त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले..शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा तीव्र झटका असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या घटनेचा थरार काही उपस्थितांनी मोबाईल कॅमेऱ्यात टिपल्याची माहिती आहे..Dharashiv Crime : महिलेच्या त्रासाला कंटाळून तरुणाने संपविले जीवन; कारण आले समोर.कर्तव्यदक्ष व शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून मोहन जाधव यांची ओळख होती. त्यांच्या अचानक जाण्याने प्रशासनात तसेच सहकारी वर्गात तीव्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. देशभरात प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह सुरू असताना उमरगा तालुक्यात घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.