मराठवाडा

Police Officer Heart Attack : तिरंग्याला सलामी दिल्यानंतर अचानक हर्ट अटॅक, प्रजासत्ताक दिनीच पोलिसाचा मृत्यू, हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडिओ

Viral Video Republic Day Police : तिरंग्याला सलामी दिल्यानंतर अचानक पोलिसाला हृदयविकाराचा झटका आला. प्रजासत्ताक दिनी घडलेल्या या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
republic day police heart attack video

republic day police heart attack video

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Republic Day Police Death : प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा तालुक्यातील तलमोड येथील चेकपोस्टवर कर्तव्यावर असताना पोलीस अधिकारी मोहन भीमा जाधव (वय ५५) यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने अचानक निधन झाले. राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिल्यानंतर काही वेळातच ही दुर्दैवी घटना घडली.

Republic Day
police
Marathwada
Usmanabad
heart attack
police department
viral video
heart attack symptoms
Solapur

