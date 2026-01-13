Latur News : पोलिस मामा लवकर या, तो गळफास घेतोय...; नववीच्या विद्यार्थ्याने ११२ वर कॉल करून वाचविला एकाचा प्राण

औराद शहाजानी (जि. लातूर) - वेळ रात्रीच्या अकराची. तो मित्राला भेटून घराकडे निघालेला. अंधारात बसस्थानकाजवळील एका झाडाजवळ त्याला काहीशी हालचाल दिसली. भूत वगैरे म्हणत तो काही घाबरला नाही. त्याने थोडे जवळ जाऊन पाहिले तेव्हा एक माणूस चक्क दोरीच्या साहाय्याने फाशी घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे त्याला दिसले..त्याने तत्काळ ११२ वर संपर्क साधला आणि म्हणाला, ‘पोलिस मामा तो फाशी घेतोय... लवकर या.’ नववी इयत्तेतील अविनाशच्या प्रसंगावधानामुळे एका व्यक्तीचे प्राण वाचले. विशेष म्हणजे शाळेत नुकत्याच झालेल्या विद्यार्थी-पोलिस संवाद कार्यक्रमात त्याला ११२ क्रमांकाविषयी माहिती मिळाली होती..औराद शहाजनी (ता. निलंगा) येथील महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात अविनाश राजकुमार अंतरेड्डी शिकतो. अलीकडेच शाळेत विद्यार्थी-पोलिस संवाद कार्यक्रम झालेला होता. या कार्यक्रमात पोलिस अधिकाऱ्यांनी ११२ या आपत्कालीन क्रमांकाबाबत माहिती दिली होती.कुठलीही अडचण असल्यास, काही गैरकृत्य होत असल्यास या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहनही केलेले होते. नववीतील अविनाशने हा क्रमांक पाठही करून ठेवला होता. दरम्यान, रविवार (ता.११) सुटीचा दिवस म्हणून अविनाश एका मित्राच्या घरी कार्यक्रमाला गेलेला होता. कार्यक्रम आटोपून रात्री अकराला तो घराकडे निघाला..बसस्थानक परिसरात आल्यानंतर त्याला एका झाडावर कसलीतरी हालचाल दिसून आली. त्यामुळे त्याने बारकाईने पाहिले. तेव्हा एक व्यक्ती झाडावर चढून चक्क गळफास तयार करत असल्याचे त्याला दिसून आले. त्यानंतर अविनाशने कसलाही विलंब न करता पोलिस नियंत्रण कक्षाच्या ११२ क्रमांकावर फोन लावला. पोलिस मामा लवकर या, इथे एकजण फाशी घेतोय, अशी माहिती त्याने दिली..आपण लवकर आलात तर या माणसाचा जीव वाचू शकतो, अशी आर्त सादही त्याने घातली. या कॉलनंतर घटनेचे गांभीर्य ओळखत अवघ्या पाच मिनिटांत पोलिस चालक संदीप माने व किशोर सूर्यवंशी या पोलिसांचे पथक बसस्थानक परिसरात दाखल झाले. त्यांनी गळफास घेण्याच्या तयारीतील त्या व्यक्तीला झाडाच्या खाली उतरविले, त्याची समजूत घातली.अविनाशच्या एका कॉलमुळे एक जणाचा प्राण वाचला. दरम्यान, या प्रसंगावधानामुळे सोमवारी अविनाशचे शाळेत कौतुक झाले. शिवाय सहायक पोलिस निरीक्षक हनुमंत बांगर यांनी सत्कार करून त्याचे विशेष अभिनंदन केले..दोनच दिवसांपूर्वी आमच्या शाळेत विद्यार्थी-पोलिस संवाद कार्यक्रम झाला होता. तेव्हा हनुमंत बांगर सरांनी आम्हाला ११२ या आपत्कालीन क्रमांकाबाबत माहिती दिली. शिवाय अडचण आल्यास, काही चुकीचे घडत असल्यास न घाबरता संपर्क साधण्याचेही आवाहन केलेले होते. त्यामुळे मी रात्री या क्रमांकावर कॉल केला. माझ्या फोनमुळे एखाद्याचा जीव वाचला याचा मला आनंद आहे.- अविनाश अंतररेड्डी, नववी इयत्तेचा विद्यार्थी, औराद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.