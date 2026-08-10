Dhule Solapur Accident: धुळे-सोलापूर मार्गावर कार अपघातात पोलिसाचा मृत्यू, मध्यरात्री उड्डाणपूल-सर्व्हिस रोडच्या कामाचा अंदाज न आल्यानं दुर्घटना

कन्नड : धुळे-सोलापूर महामार्गावर कन्नड शहराजवळ सोमवारी मध्यरात्री साडेबारा वाजेच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. संभाजी विश्वनाथ कांबळे (वय ५२) असे मृत कर्मचाऱ्याचे नाव असून, ते माजी सैनिक होते..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मिळालेल्या माहितीनुसार, संभाजी कांबळे सैन्य दलातून निवृत्त झाल्यानंतर गेल्या वर्षापासून नंदुरबार येथील पोलीस अधीक्षक (एसपी) कार्यालयात लिपिक पदावर कार्यरत होते. सोमवारी मध्यरात्री ते नंदुरबारहून आपल्या MH 20 HH 3687 या कारने छत्रपती संभाजीनगर येथील घराकडे जात होते. .धुळे-सोलापूर महामार्गावरून जात असताना कन्नड शहराजवळ सुरू असलेल्या उड्डाणपूल व सर्व्हिस रोडच्या कामाचा मध्यरात्रीच्या अंधारात अंदाज न आल्याने, त्यांची कार थेट दुभाजक (डिवायडर) तोडून सर्व्हिस रोडवरील मातीच्या ढिगाऱ्यात जाऊन अडकली..हा अपघात इतका भीषण होता की, गाडीमध्येच कांबळे यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच कन्नड शहर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत त्यांना कारबाहेर काढले व कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, तेथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण कांबळे यांनी तपासाअंती त्यांना मृत घोषित केले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.\r\nसोमवारी दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. याप्रकरणी कन्नड शहर पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलीस आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.