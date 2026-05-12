Kaigaon police Raid: नवीन कायगावात नाष्टा सेंटरमध्ये जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा, १४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त; २२ आरोपींना अटक, एक फरार

-राजेंद्र व्यासगंगापूर : छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर महामार्गावरील नवीन कायगाव बसस्थानकाजवळील जय भवानी नाष्टा सेंटरमध्ये सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर ग्रामीण गुन्हे अन्वेषण शाखेने सोमवारी दुपारी ४ वाजता धडक कारवाई केली. या छाप्यात पोलिसांनी १४ लाख ३३ हजार १७० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..खबऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीनंतर पोलिसांनी छापा टाकला असता नाष्टा सेंटरमध्ये 'झन्ना-मन्ना' नावाचा जुगार सुरू असल्याचे आढळले. घटनास्थळावरून १ लाख ४८ हजार ६७० रुपये रोख, दुचाकी, मोबाईल आणि जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले..या प्रकरणी २३ आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून २२ जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. एक आरोपी फरार झाला असून त्याचा शोध सुरू आहे. गंगापूर पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होती..नगराध्यक्षांच्या निवेदनानंतर कारवाईगंगापूर शहर व कायगाव परिसरातील अवैध धंद्यांविरोधात नगराध्यक्ष संजय जाधव यांनी १८ एप्रिल रोजी उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. यासंदर्भातील वृत्त १९ व २१ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झाले होते. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या कारवाईमुळे परिसरात अवैध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे समोर आले आहे.