Umarga News : महायुती व महाविकास आघाडीचे आज चित्र स्पष्ट होणार; उमरगा व मुरुम पालिकेतील तडजोडीकडे सर्वांचे लक्ष!

उमरगा पालिकेचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असल्याने प्रबळ झछुकांची संख्या वाढली.
उमरगा (जि. धाराशिव) - उमरगा नगर पालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी दाखल झालेल्या बारा उमेदवारापैकी अपक्ष उमेदवार नितीन होळे यांनी गुरुवारी (ता.२०) माघार घेतली. शुक्रवार (ता. २१) उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याचा अखेरचा दिवस आहे.

