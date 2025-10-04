मराठवाडा

Rana Jagjit Singh Patil : भाजपाचे आमदार राणा पाटील यांचे विद्यमान आमदार व खासदार यांना शह देण्यासाठी परंडा मतदारसंघात दौरे

Bhum Paranda : तुळजापूरचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांचे भूम-परंडा तालुक्यात अतिवृष्टीच्या माध्यमातून झालेले तीन दौरे हे राजकीय पकड मजबूत करण्यासाठी आणि प्रतिस्पर्धी नेत्यांना शह देण्यासाठी असल्याची राजकीय चर्चा आहे.
भूम : तुळजापूरचे आमदार राणा जगदीतसिंह पाटील यांचे भूम परांडा तालुक्यात अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आत्तापर्यंत तीन दौरे झाले असून दोन्ही तालुक्यात राजकीय पकड मजबूत करण्यासाठीच दौरे झाल्याचे राजकीय चर्चा चालू असल्याचे बोलले जात आहे .

