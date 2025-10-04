Rana Jagjit Singh Patil : भाजपाचे आमदार राणा पाटील यांचे विद्यमान आमदार व खासदार यांना शह देण्यासाठी परंडा मतदारसंघात दौरे

धनंजय शेटे भूम : तुळजापूरचे आमदार राणा जगदीतसिंह पाटील यांचे भूम परांडा तालुक्यात अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आत्तापर्यंत तीन दौरे झाले असून दोन्ही तालुक्यात राजकीय पकड मजबूत करण्यासाठीच दौरे झाल्याचे राजकीय चर्चा चालू असल्याचे बोलले जात आहे ..दोन्ही तालुक्यात अतिवृष्टी झाल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाली आहे .त्यातच माजी आमदार राहुल भैया मोटे यांनी अजित पवार गटात प्रवेश केल्यानंतर व मात्री आमदार तानाजी सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत व त्याच्या अगोदर पाहणी दौरा व कीट वाटप कार्यक्रम राबवला मात्र माजी मंत्री आमदार तानाजी सावंत व माजी आमदार राहुल भैया मोटे यांनी मात्र प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासोबत एक ही बैठक घेतलेली नाही .मात्र खासदार ओमराजे निंबाळकर व विद्यमान आमदार तानाजी सावंत .यांना शह देण्यासाठी च दौरे असल्याचे राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे ..Nilesh Ghaiwal चे पाय खोलात, ज्याच्या मदतीनं परदेशात पळाला त्याचा भंडाफोड? | Pune News | Gang Crime | Sakal News.मात्र आमदार राणा जगजीत सिंह पाटील यांनी प्रशासनाला सोबत घेत शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी सुरुवातीला तहसीलमध्ये आढावा बैठक घेतली त्यानंतर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत तालुक्यामध्ये पाहणी दौरा केला . व आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत अतिवृष्ट व पूरग्रस्त भागातील नुकसानी बाबत व मदतीबाबत तहसील कार्यालयामध्ये आढावा घेऊन पत्रकाराची संवाद साधला .त्यामुळे आगामी होणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती व नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी अतिवृष्टी व पूरग्रस्त च्या माध्यमातून भूम व परंडा तालुक्यात पक्षाचे वर्चस्व वाढवण्याचे काम सध्या पहावयास मिळत आहे..जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद सर्वसाधारण महिलेला पडल्यानंतर आमदार राणा जगदीश सिंह पाटील यांनी परंडा मतदारसंघातील दौरे वाढल्याचे दिसून येत आहे. तहसील मध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये पुरामध्ये वाहून गेलेल्या पशुधनाचे विविध संस्थेमार्फत शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे मदत मिळवून देता येईल .याच्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. शिंदे गटामध्ये मतदारसंघात दोन गट, उबाटा गटामध्ये दोन गट, भाजपमध्ये दोन गट याचा फायदा पुढील होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये कोणाला होणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.