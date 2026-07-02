Latur News: चाकूर पंचायत समितीत खळबळ! गटविकास अधिकाऱ्यांविरोधात सर्व सदस्यांचा एकमताने अविश्वास ठराव, नेमकं काय घडलं..

-प्रशांत शेटे चाकूर: चाकूर पंचायत समितीच्या मासिक सर्वसाधारण बैठकीत गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सर्व दहा पंचायत समिती सदस्यांनी गुरुवारी (ता.२) त्यांच्या विरोधात एकमताने अविश्वास ठराव मंजूर केला. गटविकास अधिकारी मनमानी कारभार करीत असून पंचायत समितीच्या ठरावांना व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांना जाणीवपूर्वक बगल देत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी... पंचायत समितीच्या सभापती जयश्री नागरगोजे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सदस्यांनी गटविकास अधिकारी संतोष वंगवाडे यांच्या कामकाजावर सविस्तर चर्चा केली. सदस्य संतोष कलवले यांनी याबाबतचा ठराव मांडला, पंचायत समितीच्या मागील बैठकीत मंजूर झालेल्या अनेक ठरावांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, तसेच विविध विभागांतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवालही सादर करण्यात आलेला नाही, .पंचायत समिती अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत आदेश काढण्यात आले असतानाही त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. मनरेगा व घरकुल योजनांबाबत माहिती मागवूनही उपलब्ध करून दिली जात नाही, ग्रामीण गृहनिर्माण विभागातील अभियंत्यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी असतानाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही, याशिवाय ग्रामसेवकांच्या बदल्यांबाबत लोकप्रतिनिधींच्या सूचना धाब्यावर बसविण्यात आल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. .स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत गावांमधील लोकवर्गणीतून उभारण्यात आलेल्या शौचालयांबाबत आणि इतर विकासकामांबाबतही आवश्यक माहिती दिली जात नाही, गटविकास अधिकारी नियमानुसार कार्यालयात उपस्थित राहत नाहीत त्यामुळे इतर कर्मचारीही कार्यालयात वेळेवर येत नाहीत यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची तसेच लोकप्रतिनिधींची कामे वेळेवर होत नाहीत, कार्यालयीन कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव असून विकासकामांना विलंब होत असल्याने तालुक्याच्या विकासावर परिणाम होत असल्याचेही सदस्यांनी नमूद केले. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...या सर्व बाबीमुळे गटविकास अधिकारी यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला. सदस्य संतोष कलवले यांनी ठराव मांडला, तर उपसभापती भुजंग शिंदे यांनी त्यास अनुमोदन दिले. त्यानंतर उपस्थित सर्व दहा सदस्यांनी हात वर करून ठरावाला एकमताने मंजुरी दिली. पंचायत समितीच्या निर्णयांचा व लोकप्रतिनिधींचा सातत्याने अवमान होत असल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणीही सदस्यांनी केली असल्याचे सभापती जयश्री नागरगोजे यांनी सांगितले. या घडामोडीमुळे पंचायत समितीच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, आता या अविश्वास ठरावावर वरिष्ठ स्तरावरून कोणती भूमिका घेतली जाते याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.