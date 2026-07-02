मराठवाडा

Latur News: चाकूर पंचायत समितीत खळबळ! गटविकास अधिकाऱ्यांविरोधात सर्व सदस्यांचा एकमताने अविश्वास ठराव, नेमकं काय घडलं..

Rural development issues raised against Chakur BDO: मनमानी कारभार, ठरावांची अंमलबजावणी थांबली, माहिती दडवली; गटविकास अधिकाऱ्यांविरोधात दहा सदस्यांचा एकमुखी बंडाचा बिगुल
All 10 Chakur Panchayat Samiti Members Unite Against Block Development Officer

All 10 Chakur Panchayat Samiti Members Unite Against Block Development Officer

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-प्रशांत शेटे

चाकूर: चाकूर पंचायत समितीच्या मासिक सर्वसाधारण बैठकीत गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सर्व दहा पंचायत समिती सदस्यांनी गुरुवारी (ता.२) त्यांच्या विरोधात एकमताने अविश्वास ठराव मंजूर केला. गटविकास अधिकारी मनमानी कारभार करीत असून पंचायत समितीच्या ठरावांना व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांना जाणीवपूर्वक बगल देत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे.

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