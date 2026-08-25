Lohana Politics : लोहाऱ्यात राजकीय खळबळ! भाजपची हाक धुडकावली; अमोल बिराजदार शिंदेसेनेच्या वाटेवर

लोहारा (जि. धाराशिव) - लोहारा नगरपंचायतीच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्याच्या राजकारणात मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख अमोल बिराजदार यांनी शिंदे शिवसेनेत प्रवेश करण्याचा निर्णय निश्चित केल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता. २५) बिराजदार यांनी तालुक्यातील प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन त्यांची मते जाणून घेतली. कार्यकर्त्यांशी चर्चा केल्यानंतर पक्षप्रवेशाचा निर्णय निश्चित झाल्याचे सांगितले जात असून, त्यांच्या या निर्णयामुळे लोहारा तालुक्यातील राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे..काही दिवसांपूर्वी शहरातील सप्तरंग मंगल कार्यालयात धाराशिव-लातूर-बीड विधान परिषदेचे नवनिर्वाचित भाजप आमदार बसवराज पाटील यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला अमोल बिराजदार हेही उपस्थित होते. यावेळी आमदार पाटील यांनी बिराजदार यांना भाजपमध्ये येण्याचे आवाहन केले होते. तसेच भाजपमध्ये प्रवेश केल्यास नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीबाबत विचार केला जाईल, अशा आशयाचे वक्तव्य केल्याची चर्चा झाली होती. या वक्तव्यानंतरच बिराजदार यांच्या संभाव्य पक्षांतराची चर्चा तालुक्यात अधिक तीव्र झाली होती..मात्र, आता बिराजदार यांनी भाजपऐवजी शिंदे शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आमदार पाटील यांच्या 'भाजपमध्ये या' या आवाहनानंतर काही दिवसांतच बिराजदार यांनी घेतलेला निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे. बिराजदार यांच्या या निर्णयामुळे आगामी नगरपंचायत निवडणुकीत भाजप आणि शिंदे शिवसेनेच्या स्थानिक राजकारणातही नवे समीकरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे..कार्यकर्त्यांच्या बैठकीला महत्त्वपक्षांतराचा निर्णय घेण्यापूर्वी बिराजदार यांनी मंगळवारी तालुक्यातील कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत सद्य राजकीय परिस्थिती, आगामी नगरपंचायत निवडणूक, कार्यकर्त्यांची भूमिका आणि पक्षबदलानंतरची राजकीय दिशा याबाबत चर्चा करण्यात आल्याचे समजते. कार्यकर्त्यांच्या मतांचा कानोसा घेतल्यानंतरच पुढील राजकीय निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे हा निर्णय केवळ वैयक्तिक राजकीय भूमिका नसून कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून घेतलेला निर्णय असल्याचे चित्र आहे..बिराजदारांच्या प्रवेशाने शिंदे शिवसेनेला बळअमोल बिराजदार यांनी गेल्या काही वर्षांत लोहारा तालुक्यात शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी करताना स्वतःची वेगळी राजकीय ओळख निर्माण केली आहे. आक्रमक वक्तृत्व, सातत्याने जनसंपर्क आणि कार्यकर्त्यांशी असलेला संपर्क यामुळे त्यांच्याकडे समर्थकांची स्वतंत्र फळी असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे त्यांचा शिंदे शिवसेनेतील प्रवेश पक्षासाठी लोहारा तालुक्यात संघटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.विशेषतः आगामी नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिराजदार यांच्यासारख्या स्थानिक पातळीवर सक्रिय असलेल्या नेत्याचा प्रवेश शिंदे शिवसेनेसाठी राजकीय ताकद वाढविणारा ठरू शकतो. त्यांच्या समर्थकांची भूमिका कोणती राहणार, याकडेही आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..नगराध्यक्षपदाच्या चर्चेला नवे वळणआमदार बसवराज पाटील यांच्या वक्तव्यानंतर बिराजदार यांच्या नावाची चर्चा नगराध्यक्षपदाच्या संभाव्य उमेदवार म्हणून सुरू झाली होती. आता त्यांनी शिंदे शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने या चर्चेलाही नवे वळण मिळाले आहे. शिंदे शिवसेना आगामी नगरपंचायत निवडणूक कोणत्या पद्धतीने लढविणार, बिराजदार यांना कोणती जबाबदारी देणार आणि नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीबाबत काय निर्णय घेतला जाणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे..भाजपसमोरही नवे आव्हानदरम्यान, काही दिवसांपूर्वी आमदार बसवराज पाटील यांनी बिराजदार यांना भाजपमध्ये येण्याचे केलेले आवाहन आणि त्यानंतर बिराजदार यांनी शिंदे शिवसेनेची निवड करण्याचा घेतलेला निर्णय हा भाजपसाठीही चर्चेचा विषय ठरला आहे. लोहारा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपकडून स्थानिक पातळीवर कोणता चेहरा पुढे केला जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे..लोहारा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी अद्याप अधिकृतपणे सुरू व्हायची असली तरी राजकीय पक्षांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यातच बिराजदार यांच्या पक्षांतरामुळे राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. येत्या काळात कोण कोणत्या पक्षात जाते, कोणत्या गटांची युती होते आणि नगराध्यक्षपदासाठी कोणाचे नाव पुढे येते, यावर लोहारा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचे राजकीय गणित अवलंबून राहणार आहे. बिराजदारांच्या निर्णयाने लोहाऱ्यातील राजकारणात आता 'भाजपचे आवाहन, शिंदे शिवसेनेची निवड' अशी नवी राजकीय चर्चा सुरू झाली असून, त्यांच्या प्रवेशाचा आगामी नगरपंचायत निवडणुकीत नेमका किती परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.