Flood Damage: पुलाचा आराखडा ठरतोय जीवघेणा; पुलाची उंची, अरुंद गाळ्यांमुळे उजनीत पुराचे थैमान

औसा : नदी-नाल्यांवर पूल बांधताना पूरस्थितीचा गंभीर विचार करणे अत्यावश्यक असतानाच केवळ तांत्रिक औपचारिकतेवर आधारित काम केल्याने मोठे संकट ओढवते, हे उजनीच्या पूरस्थितीने स्पष्ट झाले आहे. पुलाची उंची व गाळे कमी ठेवल्याने तेरणा नदीला आलेल्या पुराचे पाणी आडून गाव व शेतात शिरले. परिणामी घरांमध्ये, बाजारपेठेत व शेतजमिनीत मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले..राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ वर उजनी येथे तेरणावर उभारलेला पूल हा अरुंद व उंचीने खुजा असल्याने पाणी वाहून जाण्याचा मार्ग अपुरा ठरला. यापूर्वी जेव्हा पुलावरून पाणी वाहत होते तेव्हा पाणी लवकर ओसरत होते; मात्र आता ते तुंबून राहिल्याने नुकसान वाढले आहे. ग्रामस्थांनी पुलाच्या उभारणीदरम्यान उंची व गाळे वाढविण्याची मागणी केली होती. .मात्र, संबंधित विभागाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने आज हा पूलच पुराचा मुख्य अडसर ठरतो आहे. गेल्या महिनाभरापासून तेरणा नदीकाठावर संततधार सुरू असून ढगफुटीसदृश पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे..तेरणा नदीवर उभारलेल्या या पुलाची एका बाजूची उंची कमी असून गाळे मोजके असल्याने प्रचंड पाणी मावत नाही. त्यामुळे हे पाणी नदीपात्राऐवजी उजनी गाव व आजूबाजूच्या शेतात शिरले. पाण्याचा मार्ग अरुंद असल्याने ते गावातील बाजारपेठ, दुकाने व घरांमध्ये शिरले. हीच स्थिती औसा-आलमला, औसा-जवळगा (पो), औसा-भादा व इतर ठिकाणी दिसून येते. यामुळे अनेकवेळा रस्ते वाहतुकीसाठी बंद ठेवावे लागले असून जीवितहानीचाही प्रसंग घडला आहे..Sangrampur News : सातपुड्यातील वान धरण भरले! शेतमाल शेतातच सडण्याच्या मार्गावर, आजारी रुग्णाचे हाल; मोमिनाबाद गावाचा संपर्क तुटला.राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू असताना आम्ही पुलाचे गाळे वाढविण्याची मागणी केली होती. मात्र, जुन्याच उंचीवर आणि त्याच गाळ्यांसह पूल उभारला. परिणामी आज पाणी अडून गावाला पुराचा तडाखा बसतो आहे. नवीन पुलाची मागणी आम्ही केली असून तो मंजूरही झाला आहे. पण, यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे गावकऱ्यांना जीव मुठीत धरून जगावे लागत आहे.- योगीराज पाटील,उपसरपंच, उजनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.