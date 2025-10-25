Marathwada Rain: मराठवाड्यात बरसल्या सरी; नांदेड, जालना परिसरात मुसळधार पाऊस

छत्रपती संभाजीनगर : दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी झालेल्या पावसानंतर मराठवाड्यात शुक्रवारी (ता. २४) ठिकठिकाणी जोरदार ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळल्या. अचानक झालेल्या पावसाने नागरिकांसह वाहनधारकांची धावपळ उडाली. छत्रपती संभाजीनगरात दुपारी शिडकावा झाला..परभणीत हलक्या सरीपरभणी शहरात रात्री आठच्या सुमारास १० ते १५ मिनिटे हलका पाऊस झाला. सायंकाळी वातावरण ढगाळ होते. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, स्थानिक ढगाळ वातावरणामुळे हा पाऊस झाला असून पुढील २४ तासांत हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी हलक्या सरींची शक्यता नाकारता येत नाही..जालन्यात जोरदार सरीजालना शहरासह परिसरात दुपारी तीनच्या सुमारास सुमारे अर्धा तास पावसाच्या जोरदार री कोसळल्या. त्यानंतर पावसाने उघडीप दिली. रात्री पुन्हा शहरा सुमारे पंधरा ते वीस मिनिटे जोरदार पाऊस झाला. याशिवाय गुरुवारी (ता.२३) रात्रीही शहर परिसरात अर्धा तास जोरदार पाऊस झाला होता. हवामान विभागाने पुढील चार दिवस येलो अलर्ट जारी केला आहे..Nagpur Weather: मुसळधार पावसाचा इशारा; शहरासह विदर्भात आज यलो व ऑरेंज अलर्ट, कसे असेल हवामान?.बीड जिल्ह्यात हजेरीबीड जिल्ह्यात सकाळपासूनच आकाशात ढग दाटून आले. दुपारनंतर पावसाने हजेरी लावली. जिल्ह्यातील बहुतांशी भागात पाऊस झाला. शहरात रस्त्यांवर पाणी साचले. अंबाजोगाई तालुक्यातील बर्दापूर परिसरामध्ये सायंकाळी सरी बरसल्या. शेतकऱ्यांची सोयाबीन झाकण्यासाठी धावपळ उडाली..नांदेडमध्ये वाहतूक विस्कळितनांदेड शहर व परिसरात सायंकाळी सहाच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे सर्वांचीच धावपळ उडाली. शहरात सुमारे अर्धा तासाहून अधिक काळ मुसळधार पऊस झाला. रस्त्यांवर पाणी साचले. त्यामुळे नागरिकांसह वाहनधारकांची गैरसोय झाली. अनेक भागांमध्ये वाहतूक काहीकाळ विस्कळित झाली. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, नांदेड जिल्ह्यासाठी २४, २६ व २८ ऑक्टोबरला येलो अलर्ट जारी केला आहे. या कालावधीत जिल्ह्यात काही भागात वादळी वारे, विजांच्या कडकडाट, ढगांच्या गडगडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.