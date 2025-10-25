मराठवाडा

Marathwada Rain: मराठवाड्यात बरसल्या सरी; नांदेड, जालना परिसरात मुसळधार पाऊस

Marathwada Receives Sudden Post-Diwali Rains: दिवाळीनंतर मराठवाड्यात जोरदार ते मध्यम पाऊस; छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी आणि बीडमध्ये पावसाची हजेरी. येलो अलर्ट जारी.
Marathwada Rain

Marathwada Rain

छत्रपती संभाजीनगर : दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी झालेल्या पावसानंतर मराठवाड्यात शुक्रवारी (ता. २४) ठिकठिकाणी जोरदार ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळल्या. अचानक झालेल्या पावसाने नागरिकांसह वाहनधारकांची धावपळ उडाली. छत्रपती संभाजीनगरात दुपारी शिडकावा झाला.

