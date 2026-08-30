Pavitra Portal Teacher Recruitment: पवित्र पोर्टल शिक्षक भरतीत प्राजक्ता दाणेचे दैदिप्यमान यश; १४७ गुणांसह जि.प. पालघरमध्ये शिक्षिका म्हणून निवड

कायगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या पवित्र प्रणाली (Pavitra Portal) मार्फत राबविण्यात आलेल्या शिक्षक पदभरती प्रक्रियेत कु. प्राजक्ता संजय दाणे हिने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) परीक्षेत तब्बल १४७ गुण प्राप्त करत तिने जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षिका पदावर आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे..कु. प्राजक्ता हिने स्पर्धा परीक्षेची कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत, योग्य नियोजन आणि कठोर परिश्रमांच्या जोरावर पवित्र पोर्टल परीक्षेत १४७ गुणांचा टप्पा गाठला. तिच्या या उत्तुंग यशामुळे जिल्हा परिषद पालघरच्या गुणवत्ता यादीत तिची निवड निश्चित झाली आहे. प्राजक्ताच्या या यशामुळे कुटुंबियांसह संपूर्ण परिसरात आनंदाचे व उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..तिच्या या यशाबद्दल शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक, मुख्याध्यापक, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर, ग्रामस्थ तसेच मित्रपरिवाराकडून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. ज्ञानदानासारख्या पवित्र क्षेत्रात पदार्पण करत असल्याबद्दल तिच्या भावी शैक्षणिक प्रवासासाठी सर्वांनी मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या आहेत.."सातत्यपूर्ण सराव, शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि पालकांच्या खंबीर पाठिंब्यामुळेच मी हे यश संपादन करू शकले. भावी पिढी घडवताना गुणवत्तेवर भर देऊन ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी मी कटिबद्ध राहीन."— कु. प्राजक्ता संजय दाणे (नवनिर्वाचित शिक्षिका, जि. प. पालघर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.