मराठवाडा

Pavitra Portal Teacher Recruitment: पवित्र पोर्टल शिक्षक भरतीत प्राजक्ता दाणेचे दैदिप्यमान यश; १४७ गुणांसह जि.प. पालघरमध्ये शिक्षिका म्हणून निवड

पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक भरतीत १४७ गुणांसह प्राजक्ता दाणेची पालघर जि.प.मध्ये निवड; प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय
Prajakta Sanjay Dane scores an impressive 147 marks in the TAIT examination and secures selection as a teacher in Zilla Parishad Palghar through the Pavitra Portal recruitment process.

Prajakta Sanjay Dane scores an impressive 147 marks in the TAIT examination and secures selection as a teacher in Zilla Parishad Palghar through the Pavitra Portal recruitment process.

Sakal

जमील पठाण
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कायगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या पवित्र प्रणाली (Pavitra Portal) मार्फत राबविण्यात आलेल्या शिक्षक पदभरती प्रक्रियेत कु. प्राजक्ता संजय दाणे हिने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) परीक्षेत तब्बल १४७ गुण प्राप्त करत तिने जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षिका पदावर आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे.

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