Prakash Ambedkar: ‘ओबीसीं’नी आता जागरूक व्हावे; प्रकाश आंबेडकर यांचे आवाहन, जालना शहरात मोर्चा

OBC Reservation: आज धर्म नव्हे तर ओबीसी संकटात सापडला आहे. ओबीसी समाजाने आता जागरूक होऊन आगामी निवडणुकीत मी सत्ताधारी होणार हे ठरवून उमेदवारी जाहीर करून आपल्याच उमेदवारांना साथ दिली पाहिजे.
सकाळ वृत्तसेवा
जालना : ‘आज धर्म नव्हे तर ओबीसी संकटात सापडला आहे. ओबीसी समाजाने आता जागरूक होऊन आगामी निवडणुकीत मी सत्ताधारी होणार हे ठरवून उमेदवारी जाहीर करून आपल्याच उमेदवारांना साथ दिली पाहिजे’, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.

