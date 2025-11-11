Prakash Ambedkar: ‘ओबीसीं’नी आता जागरूक व्हावे; प्रकाश आंबेडकर यांचे आवाहन, जालना शहरात मोर्चा

जालना : ‘आज धर्म नव्हे तर ओबीसी संकटात सापडला आहे. ओबीसी समाजाने आता जागरूक होऊन आगामी निवडणुकीत मी सत्ताधारी होणार हे ठरवून उमेदवारी जाहीर करून आपल्याच उमेदवारांना साथ दिली पाहिजे’, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले..सकल ओबीसी व भटके विमुक्त महासंघातर्फे सोमवारी ( ता. दहा) येथे मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चानंतरच्या सभेत ते बोलत होते. ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे, प्रदीप बांगर, शंकर लिंगे, ‘वंचित’च्या जिल्हा समन्वयक सविता मुंढे, बळिराम खटके, जिल्हाध्यक्ष डेव्हिड घुमारे, रामप्रसाद थोरात, प्रशांत कसबे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा रमाबाई होर्शिल आदी उपस्थित होते..ॲड. आंबेडकर म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्रिपदाची खूर्ची वाचविण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन सप्टेंबरला मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढला. या अध्यादेशामुळे खऱ्या ओबीसी समाजाचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे..ओबीसींचे मंत्री, लोकप्रतिनिधींना कठपुतळीसारखे नाचवले जात आहे. अशांच्या नाड्या तिसऱ्या कुणाच्या तरी हातात आहेत. ओबीसी मंत्री, नेते मंडळींनी अस्तित्व संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असलेल्या आपल्या समाजासाठी आता पुढाकार घेतला पाहिजे.’’.‘बोगस नोंदी दाखवून कुणबी प्रमाणपत्र’मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आपला ‘डीएनए’ ओबीसी असल्याचे सांगतात, मात्र, ओबीसी आरक्षण घालविण्याचा घाट त्यांनी घातला आहे. गावातील संबंधित अधिकाऱ्यावर दबाव टाकून बोगस नोंदी दाखवून कुणबी प्रमाणपत्र तयार करायचे काम सध्या सुरू आहे..Pankaja Munde: जरांगेंच्या विरोधात बोलले नाही; पंकजा मुंडे, ‘त्या’ भाषणाचा विपर्सास केल्याचे स्पष्टीकरण.दलित आणि ओबीसींसाठी असलेल्या ‘बार्टी’, ‘महाज्योती’ला निधी नाही मात्र मराठा समाजाच्या सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाला कोटींचा निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार देत आहेत. यातून ते भेदभाव करत आहेत, असा आरोप ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.