मराठवाडा

Parbhani News: गंगाखेडमध्ये गोदावरीचा पूर कायम; प्रसूतीसाठी महिला तराफ्याच्या साह्याने पुल पार

Godavari Flood: जायकवाडी आणि माजलगाव धरणातून पाणी सोडल्याने गोदावरी नदीत पूर कायम आहे. खळी येथील पुल पार करण्यासाठी ग्रामस्थांना तराफ्याचा आधार घ्यावा लागतो, ज्यामुळे जीवन धोक्यात येते.
Parbhani News

Parbhani News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गंगाखेड (जि. परभणी) : जायकवाडी व माजलगाव धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने गोदावरी नदीला पूर कायम आहे. गोदावरीचे बॅकवॉटर गेल्या दहा दिवसांपासून खळी (ता. गंगाखेड) येथील पुलावरून वाहत असल्यामुळे नागरिकांना पूल पार करण्यासाठी तराफ्याचा आधार घ्यावा लागत आहे.

Loading content, please wait...
Parbhani
village
Pregnant Women
Bridge
Godavari River

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com