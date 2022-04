'प्रीतम मुंडे यांनी कुठल्या कंत्राटदाराकडून पैसे घेतले आहेत का ?'

By

बीड : बीडमध्ये सध्या घर एक जण बांधत आहे. त्या घराची वास्तूशांती दुसराच कोणी करत आहे. त्यामुळे आम्ही बांधलेल्या घराची वास्तुशांती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या लोकांनी करुन नये, असा टोला भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी राष्ट्रवादीला लगावला आहे. गेवराई तालुक्यातील रस्त्यांच्या कामांचे प्रारंभ आज रविवारी (ता.१७) मुंडे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्ह्यातील विकास कामांवरुन मुंडे बहिणी आणि पालकमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या श्रेयवादाचे राजकारण रंगले आहे. (Pritam Munde Attack On Nationalist Congress Party Over Development Works In Beed)

हेही वाचा: आनंद महिंद्रा यांनी आदित्य ठाकरे यांचे केले कौतुक, म्हणाले...

प्रीतम मुंडे (Pritam Munde) म्हणाल्या, पंकजा मुंडे पालकमंत्री असताना या सर्व कामांना मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे कोणी कितीही नारळ फोडू द्या, जनता हुशार आहे. या प्रसंगी मुंडे यांनी अधिकाऱ्यांना दबाव आहे का, असा सवाल केला. जिल्ह्यातील कंत्राटदारांची नार्को टेस्ट करा. त्यांना विचारा, की मागील आठ वर्षांमध्ये प्रीतम मुंडे यांनी कुठल्या कंत्राटदाराकडून कामाच्या मोबदल्यात काही पैसे घेतले आहेत का?

हेही वाचा: Sharad Pawar: बोलायला काही नाही म्हणून उगाच आरोप, शरद पवारांनी फडणवीस आणि राज ठाकरेंना सुनावलं

मी कोणाचा चहा देखील घेतला नाही. प्रामाणिकपणाने तुमचं काम करण्याच प्रयत्न करत असल्याचे सांगून प्रीतम मुंडे म्हणाल्या, की जनतेचे प्रश्न सरकार दरबारी मांडत आहे.