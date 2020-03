ट्विटद्वारे तरुणाने मलेशियात मदत मागितली आणि खासदार मुंडेंनीही तत्परता दाखवली

बीड : ‘मी मलेशियामध्ये आहे, माझा भाऊ भारतातून मला भेटण्यासाठी आला आहे. त्याचा पर्यटन व्हिसा वैध असूनही त्याला मलेशिया विमानतळावर थांबवण्यात आले आहे.' याबाबत मदतीचे ट्विट तरुणाने करताच खासदार डॉ. प्रितम मुंडे यांनी तत्काळ दखल घेत यंत्रणेला कामाला लावले.

अमोल गोल्हार हा आष्टी तालुक्यातील युवक मलेशियात कामाला आहे. त्याला भेटण्यासाठी त्याचा भाऊ मलेशियाला गेला हेाता. परंतु, विमानतळावरच त्यांना थांबवून प्रवेश नाकारण्यात आला. दूरवरून आलेल्या आपल्या भावाला प्रवेश नाकारल्याने हताश झालेल्या अमोल गोल्हार यांनी खासदार डॉ. प्रितम मुंडे यांचा उल्लेख करून मदत करण्याची विनंती ट्विटद्वारे केली.

Need urgent help.

I am in malaysia, My brother was visiting me from India . He had a valid tourist visa and was carrying a letter for me that he will be staying at my house and I will bear his expenses during his stay.

But he was denied entry at immigration at Malaysia Airport.

— Amol K Golhar (@AmolGolhar) March 7, 2020