Smart Water Initiative: पिंपळगाव ग्रामपंचायतीचा उपक्रम: स्मार्ट कार्डद्वारे नागरिकांना अवघ्या ५० पैशांत शुद्ध व थंड पाण्याचा दिलासा

अर्धापूर : पिंपळगाव ग्रामपंचायतीच्या वतीने नागरिकांना विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.रखरखत्या उन्हाळ्यात व वाढत्या महागाईच्या काळात स्वस्त पाण्याचा थंडावा मिळत आहे.नागरीकांना थंड व शुद्ध पाणी मिळण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे फिल्टर केलेले शुध्द व थंड पाणी नागरिकांना एक लिटर पाणी. अवघ्या पन्नास पैशांत उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.यासाठी नागरिकांना स्मार्ट कार्ड नागरिकांना देण्यात आले आहे.तसेच स्वयंचलित यंत्र बसविण्यात आले आहे.या केंद्रातुन दररोज दोन हजार लिटर पाण्याचे वितरण करण्यात येत आहे.या प्रकल्पामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळत आहे..अर्धापूर तालुक्यात पिंपळगाव ग्रामपंचायत एक प्रगतशील ग्रामपंचायत म्हणून ओळखल्या जाते.या ग्रामपंचायतीच्या वतीने गावात शासनाचं विविध अभियान व योजना यशस्वीपणे राबविल्याने गावाचा कायापालट होत आहे.गावात रस्ते, पाणी, स्वच्छता, शिक्षण यांसारख्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी भर दिला जात आहे..गावातील नागरिकांना शुद्ध व थंड पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१६ मध्ये फिल्टर पाण्याचा प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहे .या प्रकल्पाला नागरिकांनी खूप मोठा प्रतिसाद दिला आहे .या केंद्रात दररोज सकाळी सात ते रात्री आठ या वेळेत पाणी उपलब्ध करून देण्यात यते.थंड पाण्याची वीस लिटरची बाटली दह रुपयाला तर साधी पाच रुपयाला देण्यात येते . यासाठी नागरिकांना स्मार्ट कार्ड देण्यात आले असून दोनशे रुपयात रिचार्ज करण्यात येते.हे कार्ड मशीनमध्ये टाकले की मशिन चालू होते व बाटली भरली की बंद होते..नागरिकांना स्वस्तात थंड व शुद्ध फिल्टर केलेले पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी दहा वर्षापूर्वी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता.पाण्याच्या वाटपासाठी स्मार्ट कार्ड शंभर नागरिकांना देण्यात आले आहे.नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे अशी माहिती या प्रकल्पाचे चालक बालासाहेब बंबरुळे यांनी दिली..गावातील नागरिकांसाठी पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित असून सुमारे सहाशे नळजोडणी आहेत.नागरिकांच्या सुविधेसाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.नागरिकांना शुध्द व थंड पाणी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे अशी माहिती ग्रामविकास अधिकारी एकनाथ कदम यांनी दिली..आमच्या गावातील नागरिकांच्या सोयीसाठी हा पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प दहा वर्षांपासून सुरू आहे.नागरिकांना स्वस्तात थंड पाणी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे अशी माहिती सरपंच वर्षा खंडगळे व उपसरपंच संतोष कल्याणकर यांनी दिली.