Ajit Pawar : पैठण तालुक्यातील ब्रम्हगव्हाण उपसा जलसिंचन योजनेसाठी अजित दादानी दिलेला शब्द खरा केला

ज्ञानेश्वर बोरूडेलोहगाव - पैठण तालुक्यात तीस वर्षापासुन निधी अभावी रखडलेली ब्रह्मगव्हाण उपसा जलसिंचन योजनेला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता व निधी देतो तुम्ही मला संजय वाघचौरे यांच्या रूपाने आमदार निवडून द्या. असे बोललेले उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी शब्द खरा करून दाखविला होता. यांची आठवण माजी आमदार संजय वाघचौरे जायकवाडी धरणग्रस्त शेतकरी, कृती समिती व नागरिकांना सतरा वर्षा नंतर होत आहे..अजितदादा पवार सन २००९ ला महाराष्ट्र राज्य विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्ताने पैठण विधानसभा मतदारसंघात प्रचारासाठी आले असता, मतदारांनो तुम्ही मला संजय वाघचौरे हा उमेदवार आमदार म्हणून निवडून द्या, मी तुम्हाला निधी अभावी रखडलेली व शेती सिंचनासाठी वरदान ठरणारी ब्रम्हगव्हाण उपसा जलसिंचन योजनेला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता निधी देण्याचे आश्वासन देतो..ते शब्द अजित दादानी वाघचौरे यांना आमदार म्हणून निवडून देताच चार महिन्यांत आश्वासनाची पूर्तता केली असल्याची आठवण माजी आमदार संजय वाघचौरे यांच्यासह लोहगाव, ढोरकीन, बालानगर, तोडोंळी, वाहेगाव, भागातील शेतकरी, जायकवाडी धरणग्रस्त कृती समितीचे अप्पासाहेब निर्मळ, आदींनी व्यक्त करत दादा ना श्रद्धांजली अर्पण करून दिलेला शब्द पाळणारे दादामुळे अनेक शेतकऱ्यांची शेती सिंचनाखाली आली अश्या भावना अनेकांनी दैनिक सकाळ कडे व्यक्त केला आहे..प्रतिक्रिया'माझ्यासारख्या शेतकरी कुटुंबातील एका सामान्य कार्यकर्त्याला अजित पवार यांनी विधानसभेत आमदार म्हणून काम करण्याची संधी दिली. तालुक्यातील महत्त्वपूर्ण ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेला कोट्यवधीचा निधी मंजूर केला. त्यामुळे आज या योजनेचा लाभ ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेला कोट्यवधीचा निधी मंजूर केला. त्यामुळे आज या योजनेचा लाभ अनेकांना मिळत आहे.'- संजय वाघचौरे, माजी आमदार.