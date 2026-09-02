Maratha Reservation : पाण्याच्या टाकीवर चढून पेट्रोलची बाटली हातात घेत उपोषण; मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन

जालना - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची धग आता गावागावांत पोहोचली आहे. जालना तालुक्यातील रोहणवाडी येथे शिवाजी अण्णासाहेब तनपुरे (वय-५३) यांनी सार्वजनिक पाण्याच्या टाकीवर चढून हातात पेट्रोलची बाटली घेत उपोषण सुरू केले आहे. .शिवाजी तनपुरे हे बुधवारी (ता.२) सकाळपासून पाण्याच्या टाकीवर असून, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी त्यांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे. या प्रकाराची माहिती मिळताच रोहणवाडी ग्रामपंचायतीने जालना तहसीलदार तसेच ग्रामीण जालना तालुका पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षकांना पत्राद्वारे कळविले आहे..ग्रामपंचायतीने दिलेल्या पत्रात या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे.दरम्यान, आंदोलन सुरू होऊन बराच वेळ उलटला तरी अद्याप वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे..मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाचे वातावरण असताना रोहणवाडीतील या प्रकारामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. तनपुरे यांच्याशी चर्चा करून आंदोलनावर तोडगा काढण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.