मराठवाडा

Maratha Reservation : पाण्याच्या टाकीवर चढून पेट्रोलची बाटली हातात घेत उपोषण; मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची धग आता गावागावांत पोहोचली आहे.
shivaji tanpure Agitation

shivaji tanpure Agitation

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उमेश वाघमारे
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जालना - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची धग आता गावागावांत पोहोचली आहे. जालना तालुक्यातील रोहणवाडी येथे शिवाजी अण्णासाहेब तनपुरे (वय-५३) यांनी सार्वजनिक पाण्याच्या टाकीवर चढून हातात पेट्रोलची बाटली घेत उपोषण सुरू केले आहे.

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