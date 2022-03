दीड हजारांची लाच पडली महागात, बांधकाम विभागातील कनिष्ठ सहाय्यकास अटक

By

भूम (जि.उस्मानाबाद) : उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या भूम (Bhoom) येथील कनिष्ठ सहायक राजश्री उत्तमराव शिंदे यांना दीड हजाराची लाच घेताना अटक करण्यात आली आहे. तक्रारदाराचे वडील हे मैल कामगार म्हणून २०१६ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर २०२१ मध्ये त्यांची सुधारित वेतननिश्चिती बाबत आदेश काढण्यात आले होते. (Public Deparment's Junior Assistant Arrested For Bribe In Bhoom In Osmanabad)

सदर फरक रक्कम बिलाच्या ९१ हजार २५७ च्या चेकवर सही घेऊन देण्यासाठी आरोपीने तक्रारदार यांच्याकडे दीड हजार रुपयांच्या लाचेची पंचांसमक्ष मागणी करून पंचासमक्ष स्वीकारली. पोलीस उपअधीक्षक प्रशांत संपते यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. (Osmanabad)