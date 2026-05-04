Parli Vaijnath Protest: परळी वैजनाथमध्ये संतापाचा उद्रेक; अल्पवयीन अत्याचाराविरोधात ‘रास्ता रोको’, फाशीची जोरदार मागणी

-लक्ष्मण वाकडेपरळी वैजनाथ: राज्यात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार आणि हत्येच्या वाढत्या घटनांच्या निषेधार्थ सोमवारी ता. ४ मे रोजी परळी वैजनाथ येथील छत्रपती संभाजी महाराज चौक येथे नागरिकांनी आक्रमक पवित्रा घेत ‘रास्ता रोको’ आंदोलन केले. यावेळी मोठी घोषणाबाजी करण्यात आली..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .पुण्यातील नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या अमानवीय अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेचे पडसाद आज परळीत उमटले असून, दोषींना तात्काळ फाशी देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. याबाबत भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना महसूल प्रशासना मार्फत निवेदन देण्यात आले..सकाळी ८ वाजेच्या सुमारास शहरातील मुख्य चौकात मोठ्या प्रमाणात नागरिक, महिला आणि तरुण एकत्र आले. आंदोलकांनी रस्त्यावर ठाण मांडल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. यावेळी आंदोलकांनी राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केलीनराधम आरोपीला फाशी,अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना कोणत्याही परिस्थितीत दया न दाखवता भरचौकात फाशी द्यावी प्रलंबित असलेला ‘शक्ती कायदा’ तात्काळ लागू करून अशा प्रकरणांची चौकशी ३० दिवसांत करून निकाल ९० दिवसांत लावण्यात यावा असा नवीन कायदा करावा,पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा,.MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!.शहरात आणि ग्रामीण भागात महिलांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस गस्त वाढवण्यात यावी,गृहमंत्र्यांचा राजीनामा, मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात अल्पवयीन बालकांवर अत्याचार वाढ झाल्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा आधी मागण्या यावेळी आंदोलकांनी केल्यादरम्यान,आंदोलनाची तीव्रता पाहता पोलीस प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली. "अशा घटनांतील आरोपींना कठोर शासन व्हावे, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत," असे आश्वासन महसूल प्रशासन व पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, मागण्या मान्य न झाल्यास अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.