Kannad Crime : दुचाकीच्या डीक्कीतुन दोन लाख लंपास करणा-या आरोपीला पुण्यातुन अटक

कन्नड - शहरातील हिवरखेडा नाक्यावरील एसबीआय बॅंकेसमोर गेल्या तीन महिण्यापुर्वी दुचाकीच्या डीक्कीत ठेवलेले दोन लाख रुपये लंपास करणाऱ्या माधव सुंदरम गोगला (४८, रा. कपरालतीप्प, बीटरगुंटा, ता.कावली, जि. नेल्ल्रर, राज्य आंध्रप्रदेश) या आरोपीला कन्नड शहर पोलिसांनी गुरुवारी (ता.४) रोजी पुणे येथुन अटक केली..तालुक्यातील वासडी येथील पोस्ट आँफिस कर्मचारी संजय यादव पंडीत हे २९ मे रोजी साडेबारा एक वाजेच्या सुमारास शहरातील चाळीसगाव रोड हिवरखेडा नाक्याजवळील एसबीआय बॅंकेमध्ये पोस्टाचे दोन लाख रुपये बॅंकेतुन काढुन त्यांची बाहेर लावलेली मोटार सायकलच्या डीक्कीमध्ये ठेवले होते..त्यावेळी एक अज्ञात व्यक्ती त्यांच्या जवळ आला व त्यांना म्हणाला की, तुमचे खिशातील पैसे पडले आहेत. तेव्हा ते पैसे उचलण्यास गेलो तेवढ्यात पाठीमागुन एक अनोळखी व्यक्तीने त्यांचे दुचाकीच्या डिक्कीत ठेवलेले दोन लाख रुपयांची पिशवी काढुन दुचाकीवर बसुन फरार झाले होते..संजय पंडीत यांच्या दिलेल्या फिर्यादीवरून कन्नड शहर पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपीं विरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आलेला होता. त्याचा तपास पोनि रघुनाथ सानप यांचे आदेशाने सपोनि कुणाल सुर्यवंशी, पोलीस शिपाई विजय चौधरी यांनी तपासादरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखासह आजुबाजुचे परीसरातील सीसीटीव्ही फुटेज व इतर तांत्रिक तपासाच्या आधारे त्यातील आरोपी निष्पन्न करून गुरुवारी (ता. ४) रोजी माधव सुंदरम गोगला (४८, रा. कपरालतीप्प, बीटरगुंटा, ता.कावली, जि.नेल्ल्रर, राज्य आंध्रप्रदेश) यास पुणे येथून ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली. त्यास कन्नड दिवानी न्यायालयासमोर हजर केले. त्यास सात दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनवण्यात आली. पुढील तपास सपोनि कुणाल सुर्यवंशी हे करीत आहेत..