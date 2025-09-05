मराठवाडा

Kannad Crime : दुचाकीच्या डीक्कीतुन दोन लाख लंपास करणा-या आरोपीला पुण्यातुन अटक

एसबीआय बॅंकेसमोर गेल्या तीन महिण्यापुर्वी दुचाकीच्या डीक्कीत ठेवलेले दोन लाख रुपये लंपास करण्यात आले होते.
kannad crime

kannad crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कन्नड - शहरातील हिवरखेडा नाक्यावरील एसबीआय बॅंकेसमोर गेल्या तीन महिण्यापुर्वी दुचाकीच्या डीक्कीत ठेवलेले दोन लाख रुपये लंपास करणाऱ्या माधव सुंदरम गोगला (४८, रा. कपरालतीप्प, बीटरगुंटा, ता.कावली, जि. नेल्ल्रर, राज्य आंध्रप्रदेश) या आरोपीला कन्नड शहर पोलिसांनी गुरुवारी (ता.४) रोजी पुणे येथुन अटक केली.

Loading content, please wait...
police
pune
money
Kannad
Arrested
Accused
Two Wheeler
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com