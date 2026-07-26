Farmer Loan Waiver eKYC : अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी : ई-केवायसीसाठी शेतकऱ्यांची गर्दी, सर्व्हर संथ

सुनिल पांढरेपळशी : पळशी (ता.सिल्लोड ) शासनाने नुकतीच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली असून पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. मात्र कर्जमाफीचा लाभ मिळविण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांना आधार पडताळणी (ई-केवायसी) करणे अनिवार्य आहे. परंतु सर्व्हरच्या संथ गतीमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत मंदावली असून शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..सकाळपासून सेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होत असली तरी दिवसभरात मोजक्याच शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण होत असल्याचे चित्र आहे. सर्व्हर वारंवार बंद पडणे किंवा अत्यंत संथ गतीने चालणे यामुळे एका शेतकऱ्याची ई-केवायसी पूर्ण होण्यासाठी किमान १५ मिनिटांचा कालावधी लागत आहे..याशिवाय अनेक शेतकऱ्यांचे बोटांचे ठसे (फिंगरप्रिंट) जुळत नसल्याने आधार प्रमाणीकरण होत नाही. त्यामुळे पात्र असूनही कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान, अनेक शेतकऱ्यांकडे अद्याप फार्मर आयडी नसल्याने त्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होत नाही. त्यामुळे फार्मर आयडी नसल्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळणार की नाही, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली आहे. शासनाने याबाबत तातडीने स्पष्ट सूचना देऊन पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे. सर्व्हरची संथ गती, बायोमेट्रिक अडचणी आणि फार्मर आयडीचा प्रश्न यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ व आर्थिक खर्च वाढत असून अनेकांना वारंवार सेवा केंद्रांवर हेलपाटे मारावे लागत आहेत.."मी सकाळपासून अनेक वेळा ई-केवायसी करण्यासाठी गेलो. फार्मर आयडी असून सुद्धा पोर्टल वर फार्मर आयडी दाखवत नाही.त्यामुळे माझी ई-केवायसी झाली नाही."– पांडुरंग बडक, शेतकरी, पळशी"दिवसभर शेतकरी ई-केवायसीसाठी केंद्रावर बसून आहेत. सर्व्हर व्यवस्थित चालू लागला तरी एका शेतकऱ्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान १५ मिनिटे लागतात. त्यामुळे दिवसभरात मोजक्याच शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण होत आहे."– बळीराम महेर, केंद्रचालक."सध्या सर्व्हरवर मोठ्या प्रमाणात काम सुरू असल्यामुळे काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत. सर्व्हरची क्षमता वाढविण्याचे काम सुरू असून या समस्या लवकरच दूर होतील. ज्या शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी अद्याप तयार झालेला नाही, त्यांनी आयडी तयार झाल्यानंतर पोर्टलवर माहिती अपडेट झाल्यावर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी."– गौरव अमृतकर, प्रोजेक्ट मॅनेजर.शेतकऱ्यांच्या प्रमुख अडचणी- कर्जमाफीसाठी ई-केवायसी अनिवार्य.- सर्व्हर अत्यंत संथ गतीने सुरू.- एका ई-केवायसीसाठी सुमारे १५ मिनिटांचा कालावधी.- अनेकांचे फिंगरप्रिंट जुळत नसल्याने प्रक्रिया रखडली.- फार्मर आयडी नसल्याने आधार प्रमाणीकरण होत नाही.- कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शेतकऱ्यांमध्ये चिंता.- तातडीने सर्व्हरची क्षमता वाढवून पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करण्याची मागणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.