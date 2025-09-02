मराठवाडा

Purana Dam : पूर्णा प्रकल्पाचे आणखी दोन दरवाजे उघडले; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

Yeldari Project : येलदरी येथील पूर्णा प्रकल्पाचे सहा दरवाजे उघडून तब्बल १५,३६० क्युसेक विसर्ग नदीपात्रात सोडल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे.
Purana Dam
Purana DamSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जिंतूर : तालुक्यातील येलदरी येथील पूर्णा प्रकल्पाचे आज (ता.९२) दुपारी आणखी दोन दरवाजे उघडले असल्याने आता वीजनिर्मितीऊ पंधरा हजार सहाशेसाठ क्युसेक विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात आला.

Loading content, please wait...
Jayakwadi Dam water release
Godavari River flood alert
Gangaapur Dam status
Hydroelectric power generation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com