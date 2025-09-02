Purana Dam : पूर्णा प्रकल्पाचे आणखी दोन दरवाजे उघडले; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा

जिंतूर : तालुक्यातील येलदरी येथील पूर्णा प्रकल्पाचे आज (ता.९२) दुपारी आणखी दोन दरवाजे उघडले असल्याने आता वीजनिर्मितीऊ पंधरा हजार सहाशेसाठ क्युसेक विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात आला. .पूर्णा प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊसमान कमी असलातरी उर्ध्व भागातील खडकपूर्णा धरणातून विसर्ग सुरू असल्याने रविवार व सोमवारी प्रत्येकी दोन दरवाजे अर्धा मीटर उघडून त्याद्वारे आणि जलविद्युत केंद्राद्वारे मिळून ११,१४० क्युसेक विसर्ग सोडण्यात येत असे. .परंतु खडकपूर्णा धरणातील विसर्ग सतत वाढत असल्याने मंगळवारी (ता.०२) दुपारी बाराच्या सुमारास आणखी दोन दरवाजे उघडले. त्यामुळे सध्या १,३,५,६,८ आणि १० क्रमांकाचे हे सहा दरवाजे प्रत्येकी अर्धा मीटरने चालू असून त्याद्वारे १२,६६० व व वीजनिर्मितीद्वारे २७०० असा एकूण १५,३६० क्युसेक (४३५ क्युमेक्स) विसर्ग पूर्णा नदीपात्रात सोडण्यात आला.दरम्यान, नदीकाठच्या गावांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन पूर नियंत्रण कक्षातर्फे करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.