मराठवाडा

Heavy Rain : पूर्णा-झिरो फाटा मार्ग ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे बंद; आहेरवाडी गावास तिन्ही बाजूने वेढा

माटेगाव, आहेरवाडी, नावकी, एरंडेश्वर, कातनेश्वर सह परिसरात शुक्रवारी ढगफुटी सदृश्य पडलेल्या पावसामुळे जिकडे तिकडे पाणीच पाणी झाले आहे.
thuna river flood water

thuna river flood water

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माटेगाव - माटेगाव, आहेरवाडी, नावकी, एरंडेश्वर, कातनेश्वर सह परिसरात (ता. १२) शुक्रवारी दुपारी बारा वाजल्यापासून ढगफुटी सदृश्य पडलेल्या पावसामुळे जिकडे तिकडे पाणीच पाणी झाले आहे.

Loading content, please wait...
rain
River
flood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com