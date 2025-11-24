Success Story: जालना येथील पारधचा तरुण स्थापत्य अभियंता; प्रतिकूल परिस्थितीत राहुल साळवेचे यश

पारध : प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या (सिव्हिल इंजिनिअरिंग) परीक्षेत यश मिळवत पारध येथील राहुल भगवान साळवे हा स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक म्हणून नागपूर महापालिकेत रुजू झाला आहे..दरम्यान, या यशाबद्दल पारध ग्रामस्थांच्यावतीने राहुल साळवे, वडील भगवान साळवे यांचा नुकताच सत्कार करण्यात आला. राहुलचे आई-वडील अल्पभूधारक शेतकरी असून ते यातूनच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत संसाराचा गाडा हाकतात..राहुलचे प्राथमिक शिक्षण पारध येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झाले, तर अभियांत्रिकीचे शिक्षण शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात छत्रपती संभाजीनगर येथे पूर्ण झाले झाले. त्यानंतर त्याने स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या परीक्षेची तयारी करणे सुरू केले..अखेर खडतर प्रवासातून त्याने सरळ सेवेतून हे यश प्राप्त करून स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक म्हणून रुजू झाला आहे. एका सर्वसामान्य कुटुंबातील तरुण अभियंता झाल्यामुळे राहुलचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे..TET Exam : “माझी परीक्षा महत्त्वाची की लग्न?”; मुलाच्या प्रश्नाने हतबल पित्याच्या डोळ्यात अश्रू, नेमकं काय घडलं?.मी गेल्या पाच वर्षांपासून स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या परीक्षेची तयारी करीत होतो. मला यापूर्वी परीक्षेत अपयश आले; परंतु मी प्रयत्न सोडले नाही, मध्यंतरी कोरोनाच्या काळात मला अभ्यास सोडून गावाकडे यावे लागले होते. मात्र, आई-वडिलांच्या भक्कम पाठिंबामुळे मला शासकीय नोकरी मिळाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांनी आपले प्रयत्न सोडू नये यश नक्कीच मिळते.-राहुल साळवे, स्थापत्य अभियंता, महापालिका नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.