Railway : वडवणीपर्यंत लवकरच धावणार रेल्वे; बीडपासूनच्या टप्प्याची १०, ११ डिसेंबरला हायस्पीड चाचणी

बीड - जिल्हावासीयांचे स्वप्न असलेला अहिल्यानगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाचा अहिल्यानगर-बीडदरम्यानचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक पुढचे महत्त्वाचे पाऊल पडले. या मागार्गावरील बीड-वडवणी टप्प्यावर रविवारी (ता. सात) मध्यम गती इंजिन चाचणी घेण्यात आली. ती यशवी झाली. १० व ११ डिसेंबरला या टप्प्यावर रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून लोहमार्ग तपासणी आणि हायस्पीड रेल्वे चाचण्या होणार आहेत..अहिल्यानागर-बीड-परळी लोहमार्गाची मागणी ४० वर्षांपासूनची आहे. एकेकाळी ३५५ कोटी रुपयांच्या १६१ किलोमीटरच्या या मार्गाची किंमत ४८०० कोटी रुपयांवर पोचली आहे. या मार्गाचा निम्मा खर्च राज्य शासन उचलणार असल्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घेतला होता. त्यानंतर काम सुरू झाले..विविध कारणांनी ते रखडत गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा मार्ग पटलावर घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पालकमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर उर्वरित कामाला गती आली. अहिल्यानागर-बीड दरम्याचा ६६ किलोमीटरचा टप्पा पूर्ण झाला आणि १७ सप्टेंबरपासून डेमू रेल्वे धावू लागली..या सेवेचा रोज दोनशे ते तीनशे प्रवासी लाभ घेत असल्याचे रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी हेमांतकुमार बेहरा यांनी सांगितले. दोन इंजिन आणि सहा बोगी असलेली ही रेल्वे सध्या डिझेलवर धावत असल्याने वेग मर्यादा आहे. लवकरच ती विजेवर चालविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..टप्पा २७ किलोमीटरचाया मार्गावरील बीड-वडवणीदरम्यानचा पुढील २७ किलोमीटरटचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. त्यावर शनिवारी (ता. सहा) मध्यम गती इंजिन चाचणी नियोजित होती. परंतु, इंजिन उपलब्ध न झाल्याने आज ही चाचणी यशस्वी झाली नाही. आता १०, ११ डिसेंबरला मार्ग तपासणी तसेच हायस्पीड इंजिन चाचणी केली जाईल. त्यानंतर अहिल्यानागर चे वडवणीपर्यंत रेल्वे धावेल..