Marathwada Rail Project: मराठवाड्यासाठी आनंदाची बातमी! २४० किमी नव्या रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणास रेल्वे मंत्रालयाची हिरवी झेंडी

धाराशिव: धाराशिव, बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या प्रस्तावित २४० किलोमीटर लांबीच्या नवीन रेल्वेमार्गाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी आवश्यक असलेल्या सर्वेक्षणाला रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे कामही आता वेगाने सुरू झाले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकल्पासंदर्भातील माहिती दिली आहे. डीपीआर तयार झाल्यानंतर राज्य सरकारसह विविध संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधला जाईल. त्यानंतर नीती आयोग, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि इतर सक्षम प्राधिकरणांकडून आवश्यक मंजुरी घेऊन प्रकल्पाला अंतिम मान्यता मिळवली जाईल. .रेल्वे प्रकल्पांची मंजुरी ही विविध प्रशासकीय व तांत्रिक टप्प्यांतून जाणारी प्रक्रिया असल्याने, प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याबाबत सध्याच निश्चित कालमर्यादा सांगता येणार नाही. मात्र, सर्वेक्षणाला मंजुरी मिळणे हाच या प्रकल्पाच्या उभारणीतील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा २४० किलोमीटरचा नवीन रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्यानंतर तीनही जिल्ह्यांतील थेट प्रवास सुलभ होणार आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.\rप्रकल्पाचे प्रमुख फायदे तीन प्रमुख जिल्ह्यांतील नागरिकांचा वेळ वाचेल, प्रवास सोपा होईल. कृषी माल, कच्चा माल आणि औद्योगिक उत्पादनांच्या वाहतुकीला गती मिळेल. मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासाचा मार्ग सुकर होऊन रोजगाराच्या संधी मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.