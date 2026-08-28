Police Success Story: अकॅडमी नाही, महागडे प्रशिक्षणही नाही; जिद्द अन् कुस्तीच्या जोरावर बहीण-भाऊ थेट खाकीत, आखाड्यातून थेट खाकीपर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास..

-शिवाजी बोडखे बजाजनगर : कोणतीही मोठी अकॅडमी नाही, महागडे प्रशिक्षण नाही; मात्र जिद्द, प्रचंड मेहनत आणि कुस्तीवरील निष्ठेच्या जोरावर सख्ख्या बहीण-भावाने थेट खाकी वर्दीपर्यंत मजल मारली आहे. गंगापूर तालुक्यातील अवघ्या १,३०० लोकसंख्येच्या रायपूर गावातील शृंखला रत्नपारखी आणि तिचा सख्खा भाऊ शैल्य रत्नपारखी यांची स्पोर्ट्स कोट्यातून छत्रपती संभाजीनगर शहर पोलिस दलात निवड झाली असून, त्यांच्या या दुहेरी यशाने गावासह परिसरात आनंददायी वातावरण आहे. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.विशेष म्हणजे, मंत्र-तंत्र आणि पूजा-पाठाची परंपरा जपणाऱ्या ब्राह्मण कुटुंबातील या बहीण-भावाने कुस्तीसारख्या बलदंड खेळाची निवड करत आपल्या कर्तृत्वाने नवी ओळख निर्माण केली. शृंखला हिने कुस्तीच्या मैदानात चमकदार कामगिरी करत तीन वेळा महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरही तिने कांस्यपदकाची कमाई करत आपल्या प्रतिभेची छाप उमटविली आहे. .तिची गतवर्षी पोलिस दलात निवड झाली. तिचा भाऊ शैल्य हाही कुस्तीतील रौप्यपदक विजेता पैलवान असून, त्याची दीड महिन्यापूर्वी निवड झाली. या दोघांना कुस्तीचा वारसा वडील शशिकांत रत्नपारखी यांच्याकडून लाभला आहे. शशिकांत रत्नपारखी हेही आपल्या काळातील नामवंत पैलवान म्हणून ओळखले जात होते. .आई पल्लवी रत्नपारखी गृहिणी असून, त्यांनीही मुलांच्या जिद्दीला नेहमीच बळ दिले. आखाड्यात घाम गाळत संघर्ष आणि मेहनतीच्या बळावर श्रृंखला व शैल्य यांनी आपल्या आयुष्याला नवी दिशा दिली. अखेर कुस्तीतील उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर दोघांचीही स्पोर्ट्स कोट्यातून पोलिस दलात निवड झाली आणि अंगावर खाकी वर्दी परिधान करण्याचे स्वप्न साकार झाले..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.ग्रामस्थ म्हणाले...कुस्तीतील या कुटुंबाच्या योगदानामुळे रायपूरवासीयांनी त्यांना प्रेमाने ‘रत्नपारखी पैलवान फॅमिली’ असे नाव दिले आहे. विशेष म्हणजे, पोलिस सेवेत कार्यरत राहूनही महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करत भविष्यात पुन्हा कुस्तीच्या आखाड्यात उतरण्याचा त्यांचा निर्धार कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.