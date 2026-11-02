मराठवाडा

Haribhau Bagde Salary Donation: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्यपाल हरिभाऊ बागडेंचा पुढाकार; एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा

Haribhau Bagde Salary Donation Praised by CM Devendra Fadnavis: दुष्काळात शेतकऱ्यांना मदतीचा हात; हरिभाऊ बागडेंनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत दिले वेतन
Rajasthan Governor Haribhau Bagde Contributes One Month Salary to Maharashtra Chief Ministers Relief Fund for Farmers

Rajasthan Governor Haribhau Bagde Contributes One Month Salary to Maharashtra Chief Ministers Relief Fund for Farmers

esakal

दिनेश शिंदे
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चित्तेपिपंळगाव : राजस्थानचे राज्यपाल तथा ज्येष्ठ नेते हरिभाऊ बागडे यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सामाजिक बांधिलकी जपत आपले एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये मदत म्हणून दिले आहे. त्यांच्या या संवेदनशील आणि सामाजिक योगदानाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष कौतुक केले. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील निवासस्थानी भेट दिल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बागडे परिवाराप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.

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