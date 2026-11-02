Haribhau Bagde Salary Donation: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्यपाल हरिभाऊ बागडेंचा पुढाकार; एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा

चित्तेपिपंळगाव : राजस्थानचे राज्यपाल तथा ज्येष्ठ नेते हरिभाऊ बागडे यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सामाजिक बांधिलकी जपत आपले एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये मदत म्हणून दिले आहे. त्यांच्या या संवेदनशील आणि सामाजिक योगदानाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष कौतुक केले. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील निवासस्थानी भेट दिल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बागडे परिवाराप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी आपले एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयातून शेतकऱ्यांप्रती असलेली संवेदनशीलता आणि सामाजिक बांधिलकी अधोरेखित झाली आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी बागडे परिवाराने मुख्यमंत्र्यांचे आत्मीयतेने स्वागत केले. या भेटीदरम्यान दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये दिलेल्या एक महिन्याच्या वेतनदानाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलेले गौरवोद्गार :राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या निवासस्थानी भेट दिली असता बागडे परिवाराने केलेल्या आपुलकीच्या स्वागताबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. त्याचबरोबर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये आपले एक महिन्याचे वेतन मदत म्हणून देण्याचा त्यांनी घेतलेला निर्णय अत्यंत कौतुकास्पद आहे. त्यांच्या या योगदानाबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो, अशा भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केल्या..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी केलेले वेतनदान हा समाजातील इतर घटकांसाठीही प्रेरणादायी उपक्रम ठरणार आहे. पदावरील जबाबदारी सांभाळतानाच सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.