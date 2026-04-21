Electric Bike News: जुनी ‘राजदूत’ बनली २०० किमी धावणारी इलेक्ट्रिक बाईक; बालाजी काकडे यांचा कमी खर्चात भन्नाट प्रयोग

बाळासाहेब काळेकरमाड : वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर पर्यायी ऊर्जेचा शोध घेत एका होतकरू युवकाने नाविन्यपूर्ण प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहे. सटाणा (ता. छत्रपती संभाजीनगर येथे वास्तव्यास असलेले बालाजी प्रभाकर काकडे (वय ३२, मूळ रा. सुभानपूर, ता. भोकरदन, जि. जालना) यांनी अवघ्या २,५०० रुपयांत घेतलेल्या जुन्या भगार 'राजदूत' मोटरसायकलला पूर्णपणे इलेक्ट्रिक बाईकमध्ये रूपांतरित केले आहे. कमी खर्च, जिद्द आणि तांत्रिक कौशल्य यांच्या जोरावर त्यांनी ही कामगिरी साध्य केली असून, परिसरात त्यांच्या प्रयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.छायाचित्र: करमाड-सटाणा येथे जुन्या 'राजदूतसह स्पेलेण्डर, स्कूटी मोटरसायकलचे इलेक्ट्रिक बाईकमध्ये रूपांतर करताना तयार केलेला बॅटरी पॅक व प्रत्यक्ष वापरातील इलेक्ट्रिक बाईक..काकडे यांनी आयटीआयमधून इलेक्ट्रिशियन कोर्स पूर्ण केला असून, गेली १३ वर्षे खाजगी कंपनीत टेक्निशियन म्हणून काम करत आहेत. त्यांच्या या अनुभवाचा उपयोग करत त्यांनी मोटरसायकलमध्ये सुमारे १५ हजार रुपयांचा मोटर कंट्रोलर, २४ हजार रुपयांची लिथियम बॅटरी व बीएमएस (बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम) बसवली. विशेष म्हणजे, त्यांनी बॅटरीसाठी लागणारा कच्चा माल मागवून स्वतःच बॅटरी पॅक तयार केला आहे. अनेक सेल्स एकत्र करून सुरक्षित आणि कार्यक्षम रचना तयार करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे ४२ हजार रुपयांच्या आसपास झाला आहे..तयार करण्यात आलेली ही इलेक्ट्रिक 'राजदूत' बाईक तब्बल २०० किलोमीटरपर्यंत धावते, असा दावा काकडे यांनी केला आहे. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर इतका लांब पल्ला गाठण्याची क्षमता ही या प्रकल्पाची ठळक बाब मानली जात आहे. त्यामुळे इंधन खर्च जवळपास शून्यावर आला असून, देखभाल खर्चही अत्यल्प आहे.दरम्यान, रोजच्या कामानिमित्त काकडे यांना १५० ते २०० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत होता. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि काही वेळा निर्माण झालेल्या टंचाईमुळे त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत होता. पंपांवर लागणाऱ्या रांगांमुळे त्यांनी पर्यायी उपाय शोधण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीचे दोन प्रयत्न अयशस्वी ठरले आणि आर्थिक नुकसानही झाले; मात्र त्यांनी चिकाटी सोडली नाही आणि अखेर हा प्रयोग यशस्वी केला..विशेष म्हणजे, काकडे यांनी केवळ 'राजदूत'च नव्हे तर भगारमधून आणलेल्या स्कुटी व स्प्लेंडर या दोन वाहनांनाही इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित केले आहे. या तिन्ही गाड्यांचा वापर सध्या त्यांच्या कुटुंबीयांकडून दैनंदिन कामासाठी केला जात आहे. या उपक्रमामुळे जुन्या वाहनांचा पुनर्वापर होऊन पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाला चालना मिळाली आहे. कमी खर्चात, प्रदूषणमुक्त आणि टिकाऊ वाहतुकीचा पर्याय ग्रामीण भागात उपलब्ध होऊ शकतो, हे काकडे यांनी दाखवून दिले आहे. त्यांच्या या प्रयोगामुळे तरुणांमध्ये तांत्रिक नवकल्पनांविषयी उत्सुकता वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.."मला रोज लांब अंतराचा प्रवास करावा लागतो. पेट्रोलचे दर प्रचंड वाढले होते आणि काही वेळा पेट्रोल मिळण्यातही अडचणी येत होत्या. त्यामुळे मी इलेक्ट्रिक गाडी बनवण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला दोन वेळा अपयश आले, पण प्रयत्न सोडले नाहीत. आता ही गाडी २०० किलोमीटरपर्यंत धावते. पुढे अजून सुधारणा करून ती अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा माझा प्रयत्न आहे."बालाजी प्रभाकर काकडे .