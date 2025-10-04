Korewadi Protest : राजश्री राठोड यांचे कोरडेवाडी तलाव मंजुरीसाठी आमरण उपोषण, ग्रामस्थांचा पाठिंबा; शनिवारी उपोषणाचा दुसरा दिवस

केज : कोरडेवाडी येथील साठवण तलावाला मंजुरी द्यावी, यासह इतर मागण्यांसाठी धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे शौर्य प्रतिष्ठानच्या राजश्री राठोड यांनी शुक्रवारी (ता.४) कोरडेवाडी येथे बेमुदत आमरण उपोषण सुरु केले आहे. .तालुक्यातील कोरडेवाडी येथील साठवण तलावासारखा महत्वाचा प्रश्न सुटत नसल्याने सरपंच नंदूबाई रमेश कोरडे यांच्या नेतृत्वाखाली कोरडेवाडी ग्रामस्थांनी लोकसभा निवडणूकीवर बहिष्कार टाकून मतदान केले नव्हते. त्यानंतर आम आदमी पक्षाचे सतीश दुनघव यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले होते. परंतू धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे शौर्य प्रतिष्ठानच्या राजश्री राठोड यांनी सुरू केलेले आमरण उपोषण तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले होते..याला एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेला राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश येऊन देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. तरीही त्यांना एक वर्षापूर्वी आपण दिलेल्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून या साठवण तलावाच्या मंजुरीसाठी कुठल्याही प्रकारची हालचाली झाल्या नाहीत. परिणामी कोडेवाडीसह परिसरातील जनतेच्या जिव्हाळ्याचा साठवण तलावाचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांचा निवेदन व आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनदरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. .पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.मात्र या प्रश्नाकडे सातत्याने राज्य शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने संतप्त धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे शौर्य प्रतिष्ठानच्या श्रीमती राजश्री राठोड यांनी शुक्रवारी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. कोरडेवाडी साठवण तलावाला पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देऊन तत्काळ मंजुरी देण्यात यावी..यासह बीड जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी सरसकट पन्नास हजार रूपयांची मदत द्यावी, ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँकेची मालमत्ता शासनाने ताब्यात घेऊन खातेदारांची ठेवीची रक्कम द्यावी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी तसेच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्याने चालू वर्षाची विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फीस माफ करावी. या मागण्यांसाठी शुक्रवारी कोरडेवाडी येथे श्रीमती राजश्री राठोड आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या या उपोषणाला कोरडेवाडी सरपंचासह ग्रामस्थांनी पाठिंबा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.