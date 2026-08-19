Raju Navghare: आमदार राजू नवघरे नाशिक-अहिल्यानगर दौऱ्यावर; विकासकामे आणि नागरिकांच्या प्रश्नांचा घेणार आढावा

- पंजाब नवघरे हिंगोली: महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या उपविधान समितीचे सदस्य तथा वसमत मतदारसंघाचे आमदार राजू नवघरे हे नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यासाठी आज रवाना झाले. या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही जिल्ह्यांतील विविध विकासकामे, लोकहिताशी संबंधित प्रश्न, प्रशासकीय यंत्रणेचे कार्य आणि नागरिकांच्या अडचणींचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला जाणार आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.उपविधान समितीच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध विभागांच्या कामकाजाचे परीक्षण करून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची पाहणी करण्यात येणार आहे. तसेच स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्याशी संवाद साधून विविध प्रश्नांबाबत माहिती संकलित केली जाणार आहे..या दौऱ्यात पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा, विकास प्रकल्प तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्नांवर विशेष भर दिला जाणार असून संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात येणार आहेत. शासनाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचावा आणि प्रशासन अधिक उत्तरदायी व्हावे, यासाठी उपविधान समितीची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे..आमदार राजू नवघरे म्हणाले, “जनतेच्या प्रश्नांचा प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन अभ्यास करणे आणि त्यावरील अडचणी शासनाच्या निदर्शनास आणून देणे हे उपविधान समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विविध विषयांचा सखोल आढावा घेऊन नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविण्यात येतील..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि विकास प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी हा दौरा निश्चितच उपयुक्त ठरेल.” या दौऱ्याकडे संबंधित जिल्ह्यांतील नागरिकांसह विविध विभागांचे लक्ष लागले असून, त्यातून अनेक प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.