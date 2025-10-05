Raju Shetty: राज्य सरकार दलाली करतंय का: राजू शेट्टी

भूम: ‘राज्य सरकार दलाली करत आहे का’, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी भूम येथे कर्जमाफीसाठी सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाच्या ठिकाणी उपस्थित होऊन केला..अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाखाली ऊस उत्पादकांच्या बिलातून पंधरा रुपये कपात करून त्यातून काही पैसे खर्च करत दहा रुपये स्वतःकडे ठेवत असल्याचा आरोप त्यांनी सरकारवर केला..शेट्टी पुढे म्हणाले, की २००२ मध्ये त्यांनी ऊस उत्पादकांच्या कपाती थांबविल्या होत्या. मात्र, आता ती कपात पंधरा रुपयांपर्यंत पोचली आहे, जे शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात एफआरपीवर अपील करणे हे शेतकऱ्यांविरुद्ध धोरण आहे..Farmers Protest : राज्य सरकार दलाली करतय की काय : माजी खासदार राजू शेट्टी.भूम व परंडा तालुक्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त भागांची पाहणी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी २०१९ चा कर्जमाफी निर्णय लवकर लागू करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी उपोषणाला अनेक शेतकरी आणि नेत्यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे..ओला दुष्काळ जाहीर करा अंकुशनगर माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शनिवारी (ता. चार) अंबड तालुक्यातील वडीगोद्री, साष्टपिंपळगाव, नाथवस्ती, विज्ञानेश्वर आपेगाव येथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. दरम्यान, ओला दुष्काळ जाहीर करून शासनाने संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी. यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना मोठे आंदोलन उभारणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.