Raju Shetty: “अजित पवारांमुळे सरकारने ऊस शेतकऱ्यांचे १५ रुपये गिळले..!", राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप; फडणवीसांना करून दिली जुनी आठवण

लातूर : अतिवृष्टी, पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत द्यावी. हे जमत नसेल तर किमान २०१९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे तरी शेतकऱ्यांना मदत द्या. दिवाळीपूर्वी मदत न मिळाल्यास मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांची दिवाळी आम्ही सुरळीत होऊ देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांप्रती गंभीर नाहीत, असेही ते म्हणाले. येथे रविवारी (ता. पाच) पत्रकार परिषदेत बोलताना शेट्टी म्हणाले, ''गेल्या चार दिवसांपासून लातूर, धाराशिवमधील जिल्ह्यांतील नुकसानीची पाहणी करीत आहे. शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेकांची शेतजमीन खरडून गेली आहे. जनावरे वाहून गेली आहेत. निसर्गाच्या रौद्ररूपाला बघून काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत..शासनाने अन्य योजना बाजूला करून शेतकऱ्यांना २९ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे तत्काळ मदत दिली पाहिजे. हा निर्णय फडणवीस यांनीच त्यावेळी घेतला होता. यंदा तो लागू करावा. त्यात तिप्पट नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे..फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी राज्यात 'ओला दुष्काळ' जाहीर करण्याची मागणी केली होती. यासाठी राज्यभर आंदोलनेही केली होती. आजच्या स्थितीत आम्ही हीच मागणी लावून धरली आहे. पण, मदत करण्याऐवजी सरकार अनावश्यक वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करायचे हे सरकारचे धोरण घातक आहे.''.संघटनेचे विजयकुमार जाधव, धर्मराज पाटील, माणिक गायकवाड, उषा झिंगे, महारुद्र चौंडे, बालाजी शिंदे, समाधान शिंदे, गणेश शिंदे, विठ्ठल माने, प्रकाश सोनपेठकर, उमाकांत मोरे आदी उपस्थित होते..Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे लातूर दौऱ्यावर: शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकून म्हणाले, तुमचा आवाज सरकारच्या कानापर्यंत पोचवू.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दबावामुळे सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे टनामागे १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला. १५ रुपयांपैकी ५ रुपये शेतकऱ्यांना मदत आणि उर्वरित १० रुपये सरकार ठेवून घेणार, हा काय प्रकार आहे? त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाची आम्ही होळी केली.- राजू शेट्टी, माजी खासदार.