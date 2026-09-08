Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी..

बीड : मुलीच्या शिक्षणासाठी हातभार लागावा म्हणून अंबाजोगाई येथे नुकत्याच झालेल्या ‘अमृत दौड’मध्ये अनवाणी धावलेल्या, तीन हजारांचे पारितोषिक जिंकणाऱ्या रमाबाई रणवीर यांच्या संघर्षाची व जिद्दीची कहाणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत त्यांना आवश्यक ती मदत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या सूचनेनुसार ‘राष्ट्रीय विधी सेवा’ने महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाशी, तर महाराष्ट्र ‘विधी सेवा’ने बीड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधला..बीड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव वहाब सय्यद यांनी रमाबाईंशी संपर्क साधून त्यांना प्राधिकरणाच्या बीड येथील कार्यालयात बोलावून घेतले. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दिनेश सुराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली रमाबाई व त्यांच्या दोन्ही मुलींचा सन्मान केला..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.रमाबाईंची धावहिंगोली जिल्ह्यातील ४७ वर्षीय रमाबाई रणवीर अंबाजोगाईत एका अकादमीत स्वयंपाकाचे काम करतात. त्या ‘अमृत दौड’मध्ये पारंपरिक पेहरावात अनवाणी धावल्या होत्या. पतीच्या निधनानंतर दोन मुलींच्या शिक्षणाचा आणि पोलिस दलात भरती होण्याच्या स्वप्नाचा खर्च भागविण्यासाठी त्यांनी या स्पर्धेत भाग घेत विजय मिळविला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.