Marathwada News : तपोवन परिसरात श्रमदानातून तीन वनराई बंधाऱ्यांची उभारणी; शेतकरी व नागरिकांचे समाधान!

महेश रोडेनिल्लोड : जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज यांच्या रामानंद संप्रदायाच्या वतीने सिल्लोड तालुक्यातील निल्लोड परिसरातील तपोवन परिसरात श्रमदानातून तीन वनराई बंधाऱ्यांची उभारणी करण्यात आली. या उपक्रमामुळे परिसरातील वाहत असलेले पाणी साठवून या भागातील पाणीपातळी वाढण्यास मदत होणार असून, शेतकरी व नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे..डिसेंबर महिन्यात राबविण्यात आलेल्या या सामाजिक उपक्रमांतर्गत निल्लोड येथील तपोवन परिसरातील नदीवर स्थानिक भक्त, महिला-पुरुषांनी एकत्र येत वनराई बंधारे बांधले. रामानंद संप्रदाय समितीच्या माध्यमातून प्रत्येकी तीन बंधाऱ्यांची उभारणी करण्यात आली. या श्रमदान उपक्रमात संप्रदायातील महिला व पुरुषांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. पाणी अडवा, पाणी जिरवा या संकल्पनेतून प्रेरित होऊन राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे भूजल पातळी वाढीस लागण्यास हातभार लागणार आहे. भविष्यात शेती, पिण्याचे पाणी व पर्यावरण संवर्धनासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले..Nashik Tapovan : 'झाडे वाचली तरच माणूस वाचेल!' नाशिकच्या तपोवनात कवींचे पहिले 'शोकसंमेलन'; वृक्षसंवर्धनाचा दिला संदेश.रामानंद संप्रदायामार्फत दरवर्षी विविध सामाजिक उपक्रम राबविले जातात. नवरात्रोत्सवात 'एक पेड माँ के नाम' अंतर्गत वृक्षारोपण, महिला मंडळांच्या माध्यमातून सामाजिक प्रबोधन, तसेच दरवर्षी ४ ते १८ जानेवारी दरम्यान रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्यात येते. याशिवाय गरजूंसाठी मोफत वैद्यकीय सेवा, दुर्बल घटकांसाठी शिलाई मशीन वाटप व शेती अवजारे वितरण असे उपक्रम सातत्याने राबविले जातात..या वनराई बंधारा उपक्रमासाठी गावातील स्थानिक भक्तभाऊसाहेब आहेर, नंदकिशोर आहेर ,रामेश्वर मगर,शिवाजी जाधव,काकासाहेब आहेर, समाधान शिरसाट ,गजानन दगडघाटे ,कृष्ण आहेर ,पोपट लवंगे, सुनील आहेर, प्रभाकर आहेर,महिला पुष्पा मगर ,छाया सुरास़े ,दुर्गा सहाने, दिपाली आहेर, सीमा आहेर, सीमा लवंगे ,मीरा लवंगे ,शारदा लवंगे, मनीषा लवंगे ,अंबिका आहेर ,पुष्पा खटाळ, कडवई वाघ, जनाबाई मोरे ,कडूबाई पवार ,कल्पना मगर ,गोदावरी आहेर, वैशाली आहेर ,नंदाबाई आहेर, नंदाबाई शेवाळे,सुनीता जाधव, प्रतीक्षा आहेर, नंदा आहेर, अनिता लवंगे ,मंगलबाई मगर,यांच्यासह भक्त परिवार व गुरुभक्तांनी विशेष परिश्रम घेतले..