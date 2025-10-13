Parbhani Accident: राणीसावरगाव हृदयद्रावक अपघात: दुचाकी-बस अपघातात खेळाडूचा जागीच मृत्यू

राणीसावरगाव : राणीसावरगावहून गंगाखेडकडे जाताना दुचाकी-बसची धडक झाल्याने अपघातात आप्पाराव शंकर गाळगीर या खेळाडूचा जागीच मृत्यू झाला..रविवारी (ता. १२) सकाळी ८.३० च्या सुमारास हा अपघात झाला. यावेळी दोन खेळाडू दैव बलवत्तर असल्याने बचावले. आप्पाराव शंकर गाळगीर हा संकेत शेषेराव सलगर, श्रीकांत धारबा हाके या दोन मित्रांसह दुचाकीने इसाद येथे बोटिंग स्पर्धेच्या प्रशिक्षणासाठी निघाला होता..दरम्यान, ईळेगाव पाटीजवळ गंगाखेडहून अहमदपूरकडे जाणाऱ्या बसशी-दुचाकीची धडक झाली. या अपघातात दोघे बाजूला पडल्याने बचावले तर दुचाकीचालक आप्पाराव शंकर घाळगीर याचा जागीच मृत्यू झाला..Parbhani News: विहिरीत उडी मारून विद्यार्थ्याने संपवले जीवन.घटनास्थळी पिंपळदरी पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी दाखल झाले. पंचनाम्यानंतर त्यांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी राणीसावरगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.