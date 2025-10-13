मराठवाडा

Parbhani Accident: राणीसावरगाव हृदयद्रावक अपघात: दुचाकी-बस अपघातात खेळाडूचा जागीच मृत्यू

Parbhani News: राणीसावरगावहून गंगाखेडकडे जाताना दुचाकी-बस धडकीत खेळाडू आप्पाराव शंकर गाळगीर जागीच ठार. प्रशिक्षणासाठी निघालेल्या खेळाडूच्या दुर्दैवी मृत्यूमुळे गावात हळहळ व्यक्त.
सकाळ वृत्तसेवा
राणीसावरगाव : राणीसावरगावहून गंगाखेडकडे जाताना दुचाकी-बसची धडक झाल्याने अपघातात आप्पाराव शंकर गाळगीर या खेळाडूचा जागीच मृत्यू झाला.

