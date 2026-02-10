Vashi News : सटवाईवाडीत दुर्मीळ घटना; एका गायीने एकाच वेळी दिला चार वासरांना जन्म

वाशी - सटवाईवाडी, ता. वाशी येथे पंक्रोशीत यापूर्वी कधीही न पाहिलेली दुर्मीळ आणि आश्चर्यकारक करणारी घटना घडली आहे. येथील माजी सैनिक व सध्या शेती व दुग्धव्यवसाय करणारे शेतकरी सुरेश फरताडे यांच्या सांभाळाखाली असलेल्या एका गायीने रविवार (ता. आठ) रात्री सुमारे आठ वाजण्याच्या सुमारास एकाच वेळी चार वासरांना जन्म दिला. विशेष म्हणजे या प्रसूतीत गाय तसेच चारही वासरे पूर्णपणे सुखरूप आहेत..या दुर्मीळ प्रसूतीत दोन कालवडी व दोन गोरे असून, एकाच गायीने एकाच वेळी चार वासरांना जन्म दिल्याची घटना या परिसरात यापूर्वी कधीही घडली नसल्याचे स्थानिक शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे ही घटना सध्या संपूर्ण पंचक्रोशीत चर्चेचा विषय ठरली आहे. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील शेतकरी व नागरिकांनी गाय वासरांना पाहाण्यासाठी फरताडे यांच्या गोठ्यास भेट देली..सुरेश फरताडे हे गेल्या सुमारे २२ वर्षांपासून शेती व शेतीला जोड व्यावसाया म्हणुन दुग्धव्यवसाय करत आहेत. त्यांच्या गोठ्यात सध्या सहा गायी आहेत. माजी सैनिक असल्याने पशुपालनात शिस्त, वेळेवर देखभाल, संतुलित आहार व स्वच्छतेकडे त्यांनी नेहमीच विशेष लक्ष दिले आहे. याच कारणांमुळे अशी दुर्मीळ प्रसूती शक्य झाल्याचे जाणकारांचे मत आहे..या घटनेमुळे सटवाईवाडीसह तालुक्याचे नाव पंचक्रोशीत चर्चेत आले असून, शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता व आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागातील पशुपालनासाठी ही घटना प्रेरणादायी मिनली जात आहे.'गायींमध्ये जुळी किंवा तिहेरी प्रसूती क्वचित आढळते. यापूर्वी तीन वासरांना जन्म दिल्याच्या घटना नोंदल्या गेल्या आहेत; मात्र एका गायीने चार वासरांना जन्म देणे ही अतिशय दुर्मीळ आणि वैद्यकीयदृष्ट्या अपवादात्मक घटना आहे.'.यामागे गायीची शारीरिक स्थिती, योग्य आहार, वेळेवर तपासणी आणि चांगली काळजी ही कारणे असू शकतात. अशी घटना का आणि कशी घडते, याचा अभ्यास झाल्यास इतर शेतकऱ्यांनाही पशुपालनात फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रसूतीची शास्त्रीय नोंद घेऊन अभ्यास करणे आवश्यक आहे,'- डॉ. संतोष तांबडे, पशुवैद्यकीय अधिकारी पारगाव, ता. वाशी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.