छत्रपती संभाजीनगर: ‘मी १९८० पासून रेशन दुकानदार आहे. आजवर ४० वर्षांत या व्यवस्थेतले सर्वच खाचखळगे खात डिजिटलायझेशनपर्यंत पोचलो. सध्या केंद्र, राज्याने या व्यवस्थेत ई-पॉस मशीनमुळे सर्व व्यवहार पारदर्शक होत असल्याचा दावा केला. पण, त्यातच खरा घोटाळा होत आहे, पूर्वी नावे वगळण्यासोबत कारणही द्यावे लागत असे. पण, आता डिजिटलामध्ये विनाकारण नावे उडवता येतात, असे एका रेशन दुकानदाराने ‘सकाळ’ला सांगितले. पुरवठा विभाग पाहिजे तेव्हा लाभार्थींची नावे कमी करू शकतो आणि पाहिजे तेव्हा ॲड करू शकतो, अशी पुष्टीही दुकानदाराने जोडली..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.संबंधित दुकानदाराने सांगितले, ‘आम्हाला पुरवठा विभागच घोटाळे कसे करायचे ते शिकवतात. एकीकडे आम्हाला इतर जिल्ह्यातील नागरिकांनाही रेशन देण्यासाठी सांगितले जाते, तर दुसरीकडे वाढीव नियतनही दिले जात नाही. कधी-कधी वाढीव नियतन मिळालेच तर खूपच कमी दिले जाते, आणि त्यातही परसेंटेज मागितले जाते’, असा आरोपही त्यांनी केला. हे करतानाच ऑनलाइन लाभार्थी याद्यांमध्ये मनमानी बदल करणे, दुकानदारांना नागरिकांच्या काही तक्रारी आल्या की थेट दुकानांवर कारवाई केली जाते, सुनावणीची संधीही दिली जात नसल्याचे दुकानदाराने सांगितले..कुठेय रेशन?नायब तहसीलदारगायबच असतो!दुकानदाराने सांगितले, ‘रेशन दुकानांना जोडलेल्या लाभार्थींच्या अधिकृत याद्या आमच्याकडे दिल्याच जात नाहीत. अनेकदा परस्पर ऑनलाइन नावे कमी केली जातात, मग आमचे नागरिकांशी वाद होतात. महत्त्वाचे म्हणजे त्या-त्या तहसीलमधील पुरवठा विभागाचा नायब तहसीलदार तलाठ्याप्रमाणे नेहमीच गायब झालेला असतो. दर महिन्याच्या ठरावीक दिवशी ते उगवतात; त्यांच्याकडून आज धान्य येणार आहे, अशी आरोळी ऐकायला येते. मग २४ तास दुकाने उघडून बसायचे का’, असा सवालही दुकानदाराने केला. यासोबतच दुकानदाराला तहसील कार्यालयातून तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीसह लाभार्थींची यादी मिळावी; अन्यथा लाभार्थींची नावे किती गाळली आणि किती ॲड केली याचा ताळमेळच लागत नाही, असेही दुकानदाराने सांगितले..आमच्या समोरच धान्याची होते विक्रीदुकानदाराने सांगितले, ‘मोफत धान्य मिळत असल्याने काही लाभार्थी दुकानातून धान्य घेतल्यानंतर त्यातील दोन-तीन किलो घरी ठेवतात. बाकी आमच्यासमोरच विक्री करतात. विशेष म्हणजे पुंडलिकनगर भागातील रेशन दुकान परिसरात किरकोळ गहू, तांदूळ खरेदी-विक्री करणारा व्यापारी लोडिंग रिक्षात चक्क दुकान थाटूनच बसतो..तक्रारी असल्यास संपर्क साधा!रेशन दुकानातून धान्य कमी मिळणे, धान्य नाकारणे, दुकानदारांकडून मनमानी, वितरणात अनियमितता, शासकीय कार्यालयात मनस्ताप होत असल्यास संबंधित लाभार्थींनी आपली तक्रार आणि अनुभव कळवावा. तक्रारींची वस्तुस्थिती जाणून घेऊन त्याला वाचा फोडण्यासाठी ८०५५२९५२५२, ७४१००३०२४५ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा..रेशनचे विकायचे अन् बासमती आणायचेशहा बाजार परिसरातील एका दुकानावर आलेल्या शिधापत्रिकाधारक महिलेने सांगितले, ‘माझ्या घरात आम्ही दोघं नवरा-बायको, मला एक पोरगंय. तिघांना ३५ किलो धान्य बक्कळ होतं. पण, रेशनचे तांदूळ काऊ वाटत नाईत, त्यामुळे मी २२ रुपये किलोनी रेशनचं तांदूळ ईकते आणि चार किलो बासमती तांदूळ आणते. गहू बी ईकते.’ या संवादानंतर त्या लाभार्थी महिलेला बाकीच्यांनी न बोलण्याचा इशारा केला, तसं महिला सावरली आणि बाकी बोलणं थांबवलं.’.रेशन माफियांनो, गरिबांचे तळतळाट पचवणार कसे?मराठवाडा दुष्काळात होरपळत असताना गोरगरिबांच्या आणि त्यांच्या निष्पाप मुलाबाळांच्या ताटात माती कालवण्याचं पाप कुणाला करावं वाटावं, यासारखं महापाप नाही; परंतु, अधिकारी, रेशन दुकानदार आणि रेशनिंगच्या धान्याचा काळाबाजार करणारे माफिया यांना दुष्कृत्याची भीती राहिलेली नाही. कारण या पापात राजकारण्यांचं आधाराचं बळ त्यांच्या पाठीशी आहे. राजकारण्यांचे हातही त्यात बरबटलेले आहेत. गरिबांच्या पोटात जाणारं सकस अन्नधान्य पळवून ते काळ्या बाजारात विकण्याचा रोग त्यांना जडलाय. या लोकांनी रेशनिंग व्यवस्थेचा धंदाच केला आहे. हे पाप कुणालाही फेडता येणार नाही. तुमचा हा काळाबाजार उठविण्यासाठी आता ‘सकाळ’ने एक पाऊल टाकलं आहे. आम्ही रोज रेशनिंग व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर प्रकाशझोत टाकणार आहोत. सरकारी व्यवस्थेतून गरिबांना दिलं जाणारं सकस अन्यधान्य आम जनतेच्या घरात जसंच्या तसं पोचलं पाहिजे. त्यात ना माती, दगड, कचरा असावा. ना किडलेले दाणे असावेत, हेच आमचं उद्दिष्ट. धान्यचोरांनाे, यातून तुम्हाला लवकर शहाणपण यावं, ही अपेक्षा आहे. मात्र, बाजारू माफियांनाे, हे पाप तुम्ही करीत राहिलात, तर त्याची कटू फळे तुम्हाला भोगावी लागतील. तुमच्या कृत्यांची सरकारने तुम्हाला शिक्षा द्यावी किंवा देऊ नये; पण सामान्य गरिबांचा तळतळाट नक्कीच तुमच्या घरापर्यंत येणार आणि तुम्हाला तो भोवणार, हे विसरू नका!.नलाइन यादीत नावे समाविष्ट किंवा वगळण्याच्या नोंदींचा पुरेसा ताळमेळ नसल्यास अस्तित्वात नसलेल्या किंवा स्थलांतरित, मयत लाभार्थींच्या नावावर धान्य उचल दाखवण्याची शक्यता.तांत्रिक अडचणीचेकारण देत प्रत्यक्षलाभार्थींना लाभन देता व्यवहारांची नोंदकोटा किंवा माहिती नसल्याचा फायदा घेऊन अल्पशिक्षित लाभार्थींना कमी धान्य देऊन पूर्ण वाटपाची नोंद करणे.Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.मोफत धान्याऐवजी लाभार्थींकडून काही प्रमाणात पैसे आकारून धान्य द्यावे. तेव्हाच लाभार्थी नागरिकांनाही त्याचे महत्त्व कळेल. विशेष म्हणजे दुकानदारही काटा मारणार नाहीत.- एक दुकानदार, शहा बाजार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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