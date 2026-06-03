Kalamb News : कमिशन न मिळाल्याने रेशन धान्य दुकानदार आर्थिक अडचणीत

कळंब - रेशन धान्य दुकानदारांचे जानेवारी 2026 पासून कमिशन न मिळाल्याने तालुक्यातील 142 रेशन धान्य दुकानदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. सरकारच्या या भूमिकेमुळे रेशन धान्य दुकानदार वेठीस धरला जात आहे. त्यामुळे दुकानदारांच्या मागे लागलेले आर्थिक ग्रहण सुटणार तरी कधी, असा सवाल उपस्थित होत आहे..तालुक्यात 142 दुकानदार असून, सर्व शिधावाटप व रास्त भाव धान्य दुकानदार केंद्र सरकारच्या व राज्याच्या नवनवीन योजनांमुळे मेटाकुटीला आले आहेत. अन्नसुरक्षा कायदा करून सरकार धोरण बदलण्याची मोहीम सुरू झाली. प्रथमतः रेशन कार्डधारकांच्या रेशन कार्डामधील जानेवारी महिन्यांपासून कमिशन आले नसल्याने दुकानदार आर्थिक अडचणीत सापडला आहे..रेशन दुकानदारांना ऑनलाईन करणे, हमीपत्र भरून घेणे, बाहेरील कार्डाच्या नोंदी, मत्यू नोंदी, विवाहित झालेल्या मुलींची नावे कमी करणे,मयत नावे डिलीट करणे, काही नव्याने जोडणे, इतर ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या कार्डाच्या नोंदी अशी अनेक कामे रेशन दुकानदारांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. तसेच 2015मध्ये ई-पॉस मशीन दुकानदारांना देण्यात आली..ऑनलाईन बायोमेट्रिक थम्ब होईल त्यांनाच धान्य व धान्याचे कमिशन दिले जात आहे. यामध्येही सतत फेरबदल होत गेले.केवायसी आधारकार्डला जोडण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यातून लोकसहभाग पाहिजे तसा दुकानदारांना मिळत नाही. दुकानांतून, ग्रामपंचायत कार्यालयातून कॅम्प घेण्यात आले, तरीही केवायसी पूर्ण झालेली नाही..मोफत धान्य वाटपाचे कमिशन (मार्जिन) वेळेवर मिळत नसल्यामुळे धान्य वाटप करणार्या दुकानदारांना आर्थिक अडचणीत सामोरे जावे लागत आहे.रेशन धान्य दुकानदारांनी पुरवठा विभागाकडे वेळोवेळी कमिशन देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप सरकारकडून कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही..धान्य दुकानदारांना पाच महिन्याचे कमिशन मिळाले नाही. त्यामुळे उपजीविका कशी भागवावी असा चिंतेचा प्रश्न उभा ठाकला असून 15 जून पासून रेशन वाटप बंद ठेवण्यात येणार आहे.तालुक्यातील 142 दुकानदार यांचे कमिशन थकल्यामुळे दुकानदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.- आत्माराम बोंदर, तालुकाध्यक्ष, स्वस्त धान्य दुकानदार संघ कळंब..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.