Success Story: कष्टाचं चीज! सात नोकऱ्या अन् आता थेट फौजदार; आई वडिलांनी पाहिलेलं स्वप्न रवींद्र नहिराळे याने जिद्दीने उतरवलं सत्यात

Maharashtra Police: दुष्काळी मातीतून शेतकरी मुलाने सात सरकारी परीक्षा पार करून पोलिस उपनिरीक्षक बनवला. रवींद्र नहिराळेच्या संघर्षकथेने हजारो तरुणांना दिला प्रेरीत संदेश.
बीड : जिल्ह्याच्या दुष्काळी मातीतून संघर्षाचा अंकुर कसा फुलतो, याचंच मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे मांडवजाळीचा रवींद्र नहिराळे! अवघ्या चार एकर कोरडवाहू शेतीत राबणाऱ्या आई-वडिलांनी पाहिलेलं स्वप्न एका मुलाने आपल्या जिद्दीच्या बळावर सत्यात उतरवलं आहे.

