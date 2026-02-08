Success Story: कष्टाचं चीज! सात नोकऱ्या अन् आता थेट फौजदार; आई वडिलांनी पाहिलेलं स्वप्न रवींद्र नहिराळे याने जिद्दीने उतरवलं सत्यात

बीड : जिल्ह्याच्या दुष्काळी मातीतून संघर्षाचा अंकुर कसा फुलतो, याचंच मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे मांडवजाळीचा रवींद्र नहिराळे! अवघ्या चार एकर कोरडवाहू शेतीत राबणाऱ्या आई-वडिलांनी पाहिलेलं स्वप्न एका मुलाने आपल्या जिद्दीच्या बळावर सत्यात उतरवलं आहे..पदवी हातात पडल्यापासून अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या प्रवासात तब्बल सात वेगवेगळ्या सरकारी नोकऱ्यांच्या परीक्षांत यश मिळवत, रवींद्रने आता महाराष्ट्र पोलिस दलात पोलिस उपनिरीक्षक पदावर झेप घेतली आहे. एका सामान्य शेतकरी पुत्राचा हा प्रवास जिल्ह्यातील हजारो तरुणांसाठी प्रेरणास्त्रोत ठरला आहे..Ahilyanagar Crime: पिंपळगाव कौडात ११ लाखांचा गांजा जप्त; अहिल्यानगर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल.पालकांचे कष्ट आणि स्वप्नांची पूर्तीमुक्ताबाई आणि बाबूराव नहिराळे या दाम्पत्याने शेतात घाम गाळून आपल्या रवींद्र आणि शिवराज या दोन्ही मुलांना शिकविले. मुलानेही आई-वडिलांच्या कष्टाची जाणीव ठेवत प्रत्येक संधीचे सोने केले. शुक्रवारी रवींद्र आरोग्य विभागातून कार्यमुक्त झाला असून तो प्रशिक्षणासाठी नाशिकच्या अकादमीकडे रवाना झाला आहे. या यशाबद्दल जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. उल्हास गंडाळ, सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रौफ शेख, डॉ. विशाल मुळे आणि सहकाऱ्यांनी त्याचा गौरव केला..संघर्षाने पूर्ण झाला यशाचा अनोखा प्रवासरवींद्रने जून २०२२ मध्ये विज्ञान शाखेतून पदवी पूर्ण केली आणि खऱ्या अर्थाने त्याच्या संघर्षाला सुरवात झाली. त्याने दिलेली एकही स्पर्धा परीक्षा अपयशी ठरली नाही, हे विशेष. त्याने आतापर्यंत पुणे येथे पोस्ट खाते, मुंबई पोलीस, दौंड येथे राज्य राखीव पोलिस दल, सांगली जिल्हा परिषदेत कनिष्ठ सहाय्यक, सातारा येथे जलसंपदा विभागात लिपिक आणि बीड जिल्हा परिषदेत आरोग्य सहाय्यक अशा सहा परीक्षांत घवघवीत यश मिळवले..वडिलांच्या निधनानंतर घरकाम करून आईनं वाढवलं; लेकाने कष्टातून NIA प्रमुख पद मिळवलं, आता महाराष्ट्र DGP होणारे सदानंद दाते कोण?.यापैकी सांगलीत लिपिक आणि त्यानंतर बीडच्या आसरडोह आरोग्य उपकेंद्रात आरोग्य सहाय्यक म्हणून त्याने सेवाही बजावली. मात्र, त्याचे ध्येय मोठे होते आणि अखेर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून त्याची पोलिस उपनिरीक्षक पदी निवड झाल्याने आनंदाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.