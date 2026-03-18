Aadul News : आरबीआय डिजिटल जनजागृती कार्यक्रमास छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सुरुवात

आडूळ - रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) व सीएससी ई-गव्हर्नन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींमध्ये डिजिटल पेमेंट संदर्भात जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असून, या उपक्रमास छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी उपक्रमाबाबत सविस्तर माहिती घेतली..यावेळी डिजिटल पेमेंट जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या बॅनरचे विमोचन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी शरद दिवेकर (जिल्हा माहिती व तंत्रज्ञान विभाग), प्रशांत तमखाने (सीएससी जिल्हा समन्वयक), विशाल दिंडोरे (सीएससी विभाग), समाधान तुपे, आजिनाथ पवार आदी उपस्थित होते..या उपक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर नागरिकांमध्ये सुरक्षित डिजिटल व्यवहार, डिजिटल पेमेंटचे फायदे, ऑनलाइन व्यवहार करताना घ्यावयाची खबरदारी तसेच डिजिटल साक्षरता याबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात येणार आहे..याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी (ता. १७) आडूळ (ता. पैठण) येथील मुस्कान कॉम्प्युटर्स संचलित सीएससी केंद्रावर डिजिटल साक्षरता उपक्रम राबविण्यात आला. यावेळी सीएससीचे प्रग्यान त्रिपाठी, आरेफ पटेल, निलेश सर, शाहिद शेख, स्वाती वाघ, कैफ शेख, मुस्ताकिम शेख, अशरफ शेख यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.कार्यक्रमात मान्यवरांनी डिजिटल स्क्रीनवर चित्रफीत दाखवून सुरक्षित डिजिटल व्यवहार कसे करावेत याबाबत मार्गदर्शन केले.