Record Rain in Parli: रेकॉर्ड तुटले, पिकांत झाले पाणी; परळी तालुक्यात नागरिकांचे हाल, अनेक ठिकाणचे रस्ते बंद

परळी वैजनाथ : तालुक्यात दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे आभाळ फाटल्यासारखी स्थिती आहे. सलग दोन दिवस पडलेल्या पावसामुळे तीन महसूल मंडळांत अतिवृष्टी झाली आहे. .गेल्या तीस वर्षांतील पावसाचा रेकॉर्डही या पावसाने तोडला आहे. या मुसळधार पावसामुळे परळी – गंगाखेड राष्ट्रीय महामार्ग, सेलू – लोणी आणि भिलेगाव – परळी रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झाले असून त्यामुळे गावांचा संपर्क तुटला आहे. तसेच, लाडझरी येथे जिल्हा परिषद शाळेसह गावातील अनेक घरांमध्ये पाणी साचल्याने नागरिकांचे हाल झाले आहेत..तालुक्यातील नागापूर (७३ मिमी), धर्मापुरी (७३.८ मिमी), व परळी (६८.८ मिमी) महसूल मंडळांत जोरदार पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे नदी-नाले ओसंडून वाहत असून काही गावांचा संपर्क तुटला आहे. अनेक गावांतील रस्त्यांना नदीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे..परळी– गंगाखेड राष्ट्रीय महामार्ग हा गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या पुलाच्या कामामुळे तात्पुरत्या पुलावरून वाहतुकीसाठी खुला होता, पण येत्या पावसामुळे महामार्ग वाहतुकीस बंद करण्यात आला. त्यामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. तसेच हेल्थ परळी येथील नागाळा तलाव पूर्णपणे भरल्याने सेलू – लोणी रस्त्यावरून नदीसारखे पाणी वाहत असून वाहतुकीस बंद करण्यात आले. तलाव फुटण्यापासून वाचविण्यासाठी तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे यांनी तातडीने सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी यांना घटनास्थळी पाठवले आणि तलावाच्या एका बाजूने पाणी काढण्याची व्यवस्था करून पुढील अनर्थ टाळला..भिलेगाव येथे नदीचे पाणी पुलावरून वाहत असल्यामुळे गावात जाणारा रस्ता बंद झाला असून त्यामुळे गावाचा संपर्क तुटला आहे. धर्मापुरी महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाल्याने आंबेजोगाई – अहमदपूर राष्ट्रीय महामार्गावर दोन्ही बाजूंनी रस्त्याच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी नाल्या नसल्यामुळे महामार्गावरील पाणी लाडझरी गावात शिरले. जवळपास गावातील रस्ते, घरं आणि जिल्हा परिषद शाळेत चार फूट पाणी साचले होते..Parli Vaijnath News : तालुक्यात आभाळ फाटले, तीन मंडळात अतिवृष्टी; गेल्या तीस वर्षांचे पावसाने रेकॉर्ड तोडले, शेतातील पिकांत पाणीच पाणी.राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पाच ते सहा वर्षांपूर्वी हा महामार्ग पूर्ण केल्यानंतरही लाडझरी येथे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी नाल्यांचे बांधकाम केलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि गावकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यासाठी गावकऱ्यांनी तात्काळ भरपाईची मागणी करत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ५०० मीटर लांब नाल्या दुतर्फा बांधण्याची मागणी केली आहे. परळी, धर्मापुरी आणि नागापूर महसूल मंडळांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांनी यासाठी लवकरात लवकर पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे..तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे यांनी केली शाळेची लाडझरी येथे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या चुकीमुळे जिल्हा परिषद शाळेसह गावातील घरांमध्ये पाणी शिरल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याची पाहणी तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे आणि तहसील कर्मचाऱ्यांनी केली. त्यांनी गावकऱ्यांना दिलासा देत तातडीने आवश्यक ती मदत करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.