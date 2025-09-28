मराठवाडा

Record Rain in Parli: रेकॉर्ड तुटले, पिकांत झाले पाणी; परळी तालुक्यात नागरिकांचे हाल, अनेक ठिकाणचे रस्ते बंद

Flood Alert: परळी तालुक्यात सलग दोन दिवस पडलेल्या पावसामुळे अनेक रस्ते वाहतुकीस बंद झाले आणि पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी तातडीने पंचनामे करून नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

परळी वैजनाथ : तालुक्यात दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे आभाळ फाटल्यासारखी स्थिती आहे. सलग दोन दिवस पडलेल्या पावसामुळे तीन महसूल मंडळांत अतिवृष्टी झाली आहे.

Beed
Crop Damage
Parli
flood hit villages
Flood Damage News

