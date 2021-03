आखाडा बाळापुर ग्रामपंचायतची वसुली मोहीम, पहिल्याच दिवशी एक लाखाची वसुली

आखाडा बाळापुर ( जिल्हा हिंगोली ) : येथील ग्रामपंचायतने विविध कराची घरपोच वसुली मोहीम सुरु केली असून पहिल्याच दिवशी मंगळवारी (ता. नऊ) जवळपास एक लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. कळमनुरी तालुक्यातील सर्वात मोठी असलेल्या आखाडा बाळापुर ग्रामपंचायतची नळपट्टी, घरपट्टी व विविध कराची लाखो रुपयांची थकबाकी अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. यामुळे अनेकदा ग्रामपंचायतला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न, वीज वितरण व पंचवीस गाव पाणी पुरवठा योजनेचे वीज बिल भरण्यासाठी अडचणी येत असतात. सोमवार (ता. आठ) काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील बोंढारे, उपसरपंच मोहम्मद जिया कुरेशी यांच्या उपस्थितीत घरपोच वसुली मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला. यामध्ये नळपट्टी व घरपट्टीची एकूण ९३ हजार ७०० रुपयांची वसुली करण्यात आलेली आहे. मान्यवरांसह ग्रामपंचायत सदस्य हे प्रत्येक वार्डात जाऊन घरोघरी फिरुन ग्रामपंचायतची वसुली करणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी ग्रामविकास अधिकारी रुद्राजी क्षिरसागर, माजी सरपंच अनिल अमिलकंठवार, अमोल बोंढारे, साईनाथ छत्रे, केशव खुडे, शिवाजी उघडे, शाहबाज कुरेशी, संदीप नरवाडे व ग्रामपंचायत कर्मचारी शिवशंकर सूर्यवंशी, शेख हरुन शेख अन्वर, पप्पू ग्रहपाळ, श्रीकांत पंडित, अमोल बोंढारे, दिलीप सूर्यवंशी आदींची उपस्थिती होती. यावेळी घरपोच वसुली मोहिमेत काही ग्राहकांनी नळपट्टी, घरपट्टी पूर्णपणे थकबाकी जमा केली अशा ग्राहकांचा पुष्पगुच्छ देऊन संजय पाटील बोंढारे, जिया कुरेशी यांनी सत्कार केला. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



