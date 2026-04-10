Ardhapur News : अर्धापुरात शेतात टमाट्यांचा लाल चिखल; भावाअभावी शेतात टमाटे सडु लागली

अर्धापूर जिल्हा नांदेड) - टमाट्यांना घाऊक बाजारात मागणी घटल्याने टमाटे घेण्यासाठी व्यापारी तयार नाहीत. त्यामुळे लागवडीसाठी लागलेला खर्च निघणे अवघड झाले आहे. टमाटे शेतात सडु लागले आहेत.काढणीचा खर्च निघत नसल्याने टाक्यांच्या शेतात जनावरे सोडण्याची वेळ आली आहे. टमाटे फुकट घेऊन जाण्यासाठी कोणीही तयार होत नाही. टमाटा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत..अर्धापूर तालुक्यात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्याने चार पैसे मिळतील या आशेने शेतकरी मुख्य पिकांसोबत भाजीपाला पिके घेतात. यंदाच्या हंगामात वादळी वाऱ्यासह पाऊस गारपीट झाल्याने पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हे कमी झाले की काय म्हणून आता भाजीपाला पिकांचे भाव घसरल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. भावाच्या घसरणीचा मोठा फटाका टमाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असुन शेतात टमाटे सडु लागली आहेत. याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत असुन लागवडीसाठी लागलेला खर्च सुद्धा निघणे अवघड झाले आहे..अर्धापूर पांगरी रस्त्यावर बाबुराव लंगडे व आशिफ चौधरी बागवान या दोन शेतकऱ्यांनी यंदा उन्हाळी हंगामात एक ते दीड एकर क्षेत्रावर टमाट्यंची लागवड केली आहे. यासाठी महागडी खते, औषधे यांचा वापर केला. तसेच महागड्या रोपांची लागवड केली.वेळेव खते, पाणी देऊन रोपांची जोपासना केली. टमाट्याचे उत्पादन ही चांगले आले. पण जेव्हा बाजारात टमाटे विकण्याची वेळ आली. तेव्हा टमाट्यांचे भाव ईतके गडगडले की व्यापारी फुकट टमाटे घेण्यासाठी तयार नाहीत. त्यामुळे सध्या ही टमाटे शेतात जागीच सडून जात आहेत..मी यंदा सव्वा एकरात टमाट्यांची लागवड केली. रोपांना वेळेवर खते पाणी देऊन रोपांची जोपासना केली. तसेच औषधांची फवारणी केली आहे. यासाठी मला तीस ते चाळीस हजार खर्च झाला आहे. सध्या टमाटे काढणीस आले असून भाव घसरल्याने कोणताही व्यापारी फुकट टमाटे घेण्यासाठी तयार नाहीत. त्यामुळे टमाटे सडु लागली आहेत.आद्याप एक पैशाचा फायदा झाला नाही. या शेतात जनावरे सोडण्याची वेळ आली आहे, अशी माहिती शेतकरी बाबुराव लंगडे यांनी दिली.