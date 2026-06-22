Paithan Heavy Rain : शेतकऱ्यांना दिलासा! वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची हजेरी

पैठण - पावसाळा सुरू झाल्यानंतर पैठण शहर व परिसरात सोमवारी (ता. २२) पहिल्यांदाच वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने जोरदार हजेरी लावली. सुमारे एक तास कोसळलेल्या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून, दीर्घ प्रतीक्षेनंतर पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे..खरीप हंगामाच्या दृष्टीने जून महिन्यात वेळेवर पाऊस पडून पेरणी होणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. वेळेवर पेरणी झाल्यास पिकांच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होते. मात्र यंदा पावसाने महत्त्वाच्या नक्षत्रात दडी मारल्याने शेतकरी चिंतेत होते. गेल्या महिनाभरापासून शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून बसले होते. पावसासाठी अनेक ठिकाणी प्रार्थना व साकडेही घालण्यात आले होते..सोमवारी दुपारनंतर अचानक ढग दाटून आले आणि वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. विशेष म्हणजे पाऊस सुरू असतानाही काही काळ कडक ऊन पडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. पावसाच्या जोरदार सरींमुळे पैठण शहरातील बाजारपेठेतील रस्त्यांवरून पाण्याचे प्रवाह वाहू लागले..या पावसामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी खरीप पेरण्यांना गती मिळण्यासाठी आणखी मोठ्या आणि सातत्यपूर्ण पावसाची आवश्यकता असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. आगामी काही दिवसांत चांगला पाऊस झाल्यास पेरणीच्या कामांना वेग येईल, अशी अपेक्षा ही व्यक्त केली जात आहे.एकूणच, उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांसह शेतकरी वर्गालाही या पावसाने मोठा दिलासा दिला असून परिसरात आल्हाददायक वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.