मराठवाडा

Paithan Heavy Rain : शेतकऱ्यांना दिलासा! वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची हजेरी

पावसाळा सुरू झाल्यानंतर पैठण शहर व परिसरात सोमवारी (ता. २२) पहिल्यांदाच वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने जोरदार हजेरी लावली.
Heavy Rain in Paithan City

Heavy Rain in Paithan City

sakal

चंद्रकांत तारु
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पैठण - पावसाळा सुरू झाल्यानंतर पैठण शहर व परिसरात सोमवारी (ता. २२) पहिल्यांदाच वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने जोरदार हजेरी लावली. सुमारे एक तास कोसळलेल्या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून, दीर्घ प्रतीक्षेनंतर पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

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