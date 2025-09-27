Jalkot News : हजार ते बाराशे बेळसांगवीच्या ग्रामस्थांचे प्रशासनाच्या मदतीने स्थलांतर

जळकोट - बेळसांगवी, ता. जळकोट, जि. लातूर येथे मागील काही दिवसापासून सततचा पाऊस पडल्याने पुरग्रस्त परिस्थिती निर्माण होवून तिरु नदीच्या पात्रात वाढ झाल्याने बेळसांगवी गावात पाणी शिरले..व या भागातील जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे येथील ग्रामस्थांनी या भागाचे आमदार संजय बनसोडे यांना कळवली सदरील घटना आ. संजय बनसोडे समजताच त्यांनी तात्काळ बेळसांगवी गावाला भेट दिली. तेथील परिस्थिची पाहणी करुन तातडीने प्रशासनास सुचना दिल्या..त्यानंतर आ.संजय बनसोडे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना तात्काळ संपर्क करुन मदत मागितली. यावेळी त्यांनी क्षणाचा विलंब न करता बेळसांगवी येथे एनडीआरएफ, एसडीआरएफच्या जवानाची तुकडी उपलब्ध करुन दिली..अग्निशामक दल व एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जवानाच्या मदतीने ग्रामस्थांना वाढवणा येथे स्थलांतर करण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरु आहे. गरज भासल्यास हेलीकाॅप्टर उपलब्ध करुन बचाव कार्य करणार असल्याचे आ. संजय बनसोडे यांनी सांगितले आहे.ग्रामस्थांनी घाबरुन न जाता प्रशासनास सहकार्य करावे आम्ही आपल्या सोबत असल्याचेही आवाहन ग्रामस्थांना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.