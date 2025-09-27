मराठवाडा

Jalkot News : हजार ते बाराशे बेळसांगवीच्या ग्रामस्थांचे प्रशासनाच्या मदतीने स्थलांतर

मागील काही दिवसापासून सततचा पाऊस पडल्याने पुरग्रस्त परिस्थिती निर्माण होवून तिरु नदीच्या पात्रात वाढ झाल्याने बेळसांगवी गावात शिरले पाणी.
Relocation of 1000 to 1200 Belasangavi Villagers

सकाळ वृत्तसेवा
जळकोट - बेळसांगवी, ता. जळकोट, जि. लातूर येथे मागील काही दिवसापासून सततचा पाऊस पडल्याने पुरग्रस्त परिस्थिती निर्माण होवून तिरु नदीच्या पात्रात वाढ झाल्याने बेळसांगवी गावात पाणी शिरले.

