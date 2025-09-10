मराठवाडा

Banjara community Reservation : बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेटियरनुसार आरक्षण द्या; आ. संजना जाधव यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

ST Reservation Demand : "हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारे मराठवाड्यातील बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्यावा; आमदार संजना जाधव यांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी"
सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड : मराठवाड्यातील बंजारा (लमाण) समाजाला हैद्राबाद स्टेट गॅझेटियर (१९२०) नुसार अनुसूचित जमाती वर्गातील आरक्षणाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी आमदार संजना जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बुधवारी (ता.१०) पत्राद्वारे केली.

Marathwada dam water levels
Hyderabad Gazette Implementation
Banjara community history
Impact of British colonialism on Banjara
Banjara trade and commerce

