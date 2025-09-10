Banjara community Reservation : बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेटियरनुसार आरक्षण द्या; आ. संजना जाधव यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

कन्नड : मराठवाड्यातील बंजारा (लमाण) समाजाला हैद्राबाद स्टेट गॅझेटियर (१९२०) नुसार अनुसूचित जमाती वर्गातील आरक्षणाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी आमदार संजना जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बुधवारी (ता.१०) पत्राद्वारे केली..मराठवाडा हा प्रदेश सन १९४८ पर्यंत निजामशाही हैद्राबाद राज्याचा भाग होता. त्या काळातील हैद्राबाद गॅझेटियर (१९२०) मध्ये लांबडा/बंजारा (सुगळी) समाजाचा स्पष्ट उल्लेख अनुसूचित जमाती म्हणून केलेला आहे. बंजारा (लमाण) समाज मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास असून, वरील गॅझेटमधील उताऱ्यानुसार हा समाज ऐतिहासिक व प्रशासकीय नोंदीनुसार आदिवासी समाजामध्ये मोडतो..तथापि, मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर सन १९५६ नंतर या समाजाला ओबीसी/एनटी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले. मात्र तेलंगणा व आंध्रप्रदेशात याच गॅझेटचा आधार घेऊन बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आला आहे..कन्नड–सोयगाव विधानसभा मतदारसंघात देखील हा समाज मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर शासनाने मराठा समाज बांधवांना २ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार हैद्राबाद गॅझेटियर लागू केले. शासन स्तरावर हैद्राबाद गॅझेटियर अधिकृतरीत्या स्वीकारून अंमलात आणले असल्याने त्याचाच आधार घेऊन मराठवाड्यातील बंजारा (लमाण) समाजाला अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गात सामील करून त्यांना या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी आमदार जाधव यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.